Опасность распространяется по Украине: синоптики забили тревогу в еще ряде регионов – карта “красных” городов

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Первые дни августа принесут в Украину настоящую волну жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в отдельных регионах составит +38 градусов, а сухая погода значительно повысит риск возникновения пожаров.

По данным украинского гидрометцентра, в пятницу, 1 августа, по всей стране ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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Температура воздуха ночью будет +15…+20 градусов, днем — +27…+32 градуса. В то же время в западных областях местами прогнозируют сильную жару до +35…+37 градусов.

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Кроме того, 1-2 августа в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму, а также Ровенской, Кировоградской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта / © Укргидрометцентр

Почему в Украину пришла африканская жара

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань объяснил, что причиной резкого повышения температуры станет мощный атмосферный процесс.

«Над Марокко через Италию в Украину протянется мощный высотный гребень Азорского антициклона. Эта система высокого давления создаст тепловой купол, который сжимает хорошо раскаленный воздух до земной поверхности и повышает температуру», — отметил синоптик.

По его словам, именно атмосферные потоки принесут в Украину сухой горячий воздух африканского происхождения.

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Когда температура достигнет +38

По словам Постриганя, уже 1-2 августа в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода.

«В субботу и воскресенье, 1-2 августа, стабильно солнечная и сухая погода, а августовская жара будет только набирать обороты. Ночью 15-20°, днем 29-34°», — сообщил он.

Самой сложной ситуация может оказаться в период с 3 по 6 августа. В это время, по прогнозу синоптика, антициклон не позволит сформироваться дождевым облакам, из-за чего температура воздуха продолжит расти.

«В период 3-6 августа сохранится стойкая антициклональная циркуляция — то есть сухо и очень жарко. Днем прогнозируем сильную жару 35-38°, ночью тропические 22-24°», — подчеркнул Постригань.

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По предварительным прогнозам мировых моделей высокие температуры могут задержаться в Украине надолго.

«По данным ведущих мировых моделей прогнозирования, высокие температуры продержатся не менее недели, до 7 августа», — сообщил синоптик.

В то же время, он призвал украинцев ответственно отнестись к жаркой погоде, пользоваться солнцезащитными средствами, носить головные уборы и избегать длительного пребывания под открытым солнцем в самые жаркие часы дня.

Напомним, жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы оградить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.

Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.

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