Можно ли пользоваться обычной бумагой вместо туалетной: ответ вас удивит

Чем можно заменить туалетную бумагу / © Unsplash

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Иногда туалетная бумага неожиданно заканчивается, и возникает соблазн воспользоваться обычными бумажными салфетками, кухонными полотенцами или даже офисной бумагой. На первый взгляд кажется, что разница между этими изделиями незначительна, однако на самом деле они имеют разное предназначение, состав и свойства.

Эксперты отмечают, что такая замена может быть допустима только как временный выход из ситуации. Почему и что нужно знать — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Чем туалетная бумага отличается от обычной

Туалетная бумага специально создана для контакта с чувствительной кожей. Она мягкая, быстро распадается в воде и не создает значительную нагрузку на канализацию.

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Обычную бумагу, напротив, изготовляют так, чтобы она была прочнее. Поэтому бумажные полотенца, салфетки или офисные листы значительно медленнее размокают и дольше сохраняют структуру. Поэтому они могут не только вызывать дискомфорт при использовании, но и стать причиной засорения труб.

Можно ли использовать обычную бумагу

Если нет другого выхода, одноразовое использование мягких бумажных салфеток или чистой бумаги без красителей возможно. Однако это не должно становиться привычкой.

Офисная бумага, газеты, журналы или картонные изделия для таких целей не подходят. Они имеют более грубую структуру, могут раздражать кожу, а типографские краски иногда содержат вещества, которые не предназначены для длительного контакта со слизистыми оболочками.

Почему нельзя смывать бумажные полотенца в унитаз

Одна из самых распространенных ошибок — выбрасывать в канализацию бумажные полотенца или плотные салфетки.

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В отличие от туалетной бумаги они не растворяются быстро в воде. Волокна остаются крепкими, могут накапливаться в трубах и создавать засоры, особенно в старых канализационных системах. Поэтому такие изделия лучше выбрасывать в помойку.

Какая альтернатива является лучшей

Если туалетная бумага закончилась, более безопасной альтернативой может стать подмывание теплой водой. Именно этот способ врачи часто называют самым гигиеническим, ведь он обеспечивает более эффективное очищение и уменьшает риск раздражения кожи.

После этого достаточно аккуратно промокнуть влагу чистым полотенцем или мягкой салфеткой, которую не нужно смывать в унитазе.

Какие материалы не следует использовать

Специалисты советуют избегать использования:

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газет и журналов;

офисной бумаги;

бумажных полотенец;

влажных салфеток, если на упаковке не указано, что их разрешено смывать;

картона или другой плотной бумаги.

Все эти материалы могут быть слишком жесткими для кожи или создавать проблемы с канализацией. Если есть возможность, лучшей альтернативой остается обычная вода. Она обеспечивает надлежащую гигиену, не раздражает кожу и не создает риска засорения канализационной системы.

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