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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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292
Время на прочтение
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Украинцев ожидает погодное испытание: прогноз на 1 августа

Украинцев ждет жаркая погода. Температура заметно повысится.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Жара накроет Украину в первые дни августа

Жара накроет Украину в первые дни августа / © pexels.com

Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет под влиянием теплых воздушных масс. По всей стране будет сухо, солнечно, ясно и преимущественно жарко.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Погода на 1 августа

  • В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +30+33 градуса.

  • В северных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +29+31 градус.

  • В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +25+27 градусов.

  • В южных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +28+30 градусов.

  • В восточных областях солнечно, ясно, без осадков, местами переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+28 градусов.

Напомним, синоптики обнародовали климатическую характеристику августа для Украины — многолетний анализ погоды за прошлые годы, а также прогноз на этот год. По прогнозу, средняя месячная температура ожидается на два градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах нормы.

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Дата публикации
Количество просмотров
292
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