Украинцев ожидает погодное испытание: прогноз на 1 августа

Жара накроет Украину в первые дни августа / © pexels.com

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Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет под влиянием теплых воздушных масс. По всей стране будет сухо, солнечно, ясно и преимущественно жарко.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода на 1 августа

В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +30+33 градуса.

В северных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +29+31 градус.

В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +25+27 градусов.

В южных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +28+30 градусов.

В восточных областях солнечно, ясно, без осадков, местами переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+28 градусов.

Напомним, синоптики обнародовали климатическую характеристику августа для Украины — многолетний анализ погоды за прошлые годы, а также прогноз на этот год. По прогнозу, средняя месячная температура ожидается на два градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах нормы.

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