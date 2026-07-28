Непогода охватит большинство областей: синоптики предупредили о штормовом ветре 28 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 28 июля / © unsplash.com

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Во вторник, 28 июля, Украину накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ливни, грозы и порывистый ветер в большинстве областей страны.

По словам синоптика Натальи Диденко, утром в западных, северных, центральных и южных областях пройдут грозовые дожди, тогда как на востоке сохранится сухая погода. В течение дня фронт продвинется дальше, и осадки сместятся на Левобережье.

Наталья Диденко отмечает, что главной особенностью дня станет сильный северо-западный ветер, а за фронтом придет более свежий воздух: днём ожидается +20…+24 градуса, и только на юге и юго-востоке будет теплее — до +25…+28 градусов.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также предупреждает, что в первой половине дня 28 июля через Украину пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди различной интенсивности, а местами — грозы с градом и шквалами. По словам метеоролога, ветер сменит направление на северное и станет порывистым, благодаря чему в Черкасском регионе станет довольно прохладно: днем столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов тепла.

Постригань отмечает, что в среду и четверг, 29–30 июля, благодаря влиянию европейского антициклона «Олаф» погода в Черкасской области стабилизируется, вернётся сухое и солнечное лето с ночной температурой +11…+16 градусов тепла и дневной в пределах +22…+27 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 28 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременными дождями и грозами почти на всей территории страны. В центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами пройдут значительные осадки, и только на востоке и юго-востоке страны ночь пройдет без дождей.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а днём в западных регионах его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура днём составит +21…+26, на юго-востоке ожидается до +29 градусов тепла.

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Из-за непогоды днем ​​в северо-восточных, большинстве центральных, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях объявлен первый (желтый) уровень опасности, ведь возможны грозы, град и шквалы 15–20 м/с, что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и зданий.

© Укргидрометцентр

В то же время синоптики предостерегают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который с 28 по 30 июля будет содержаться в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму.

© Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 28 июля.

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