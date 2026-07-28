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Астрологический прогноз на 28 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные действия успеха не принесут, поэтому несмотря на рабочий день можно позволить себе отдохнуть.
Символ дня: кобра.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может перейти в хроническую стадию, поэтому необходимые меры нужно принимать сразу же, тогда, возможно, неприятные последствия удастся минимизировать.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, заменив их другими продуктами с большим количеством белка — рыбой, морепродуктами, бобовыми, орехами.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, которые созрели к этому времени.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся обнаружить новые знания.
Сны дня: сны нынешней ночи часто являются вещими, поэтому нужно обратить на них пристальное внимание.
Табу дня: нельзя вступать в споры и перепалки с окружающими — их следствием может стать серьезный конфликт.
Цитата дня: «Мой успех — результат того, что я никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других» (Флоренс Найтингейл).
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