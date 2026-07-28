Астрологічний прогноз на 28 липня

Кобра / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячня доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні дії не принесуть успіху, тому, незважаючи на робочий день, можна дозволити собі відпочити.

Символ дня: кобра.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний

Щасливі камені дня: агат, гагат, моріон.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хворобидня: хвороба, що почалася цього дня, може перейти у хронічну стадію, тому необхідні заходи слід вживати одразу, тоді, можливо, вдасться мінімізувати неприємні наслідки.

Харчування дня: слід відмовитися від м’яса та грибів, замінивши їх іншими продуктами з високим вмістом білка — рибою, морепродуктами, бобовими, горіхами.

Стрижка дня: стригтися слід лише у разі крайньої необхідності.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів, які дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу — у ній можна буде відкрити для себе нові знання.

Сни дня: сни цієї ночі часто є пророчими, тому на них слід звернути пильну увагу.

Табу дня: не варто вступати в суперечки та пересварки з оточенням — це може призвести до серйозного конфлікту.

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Цитата дня: «Мій успіх — це результат того, що я ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших» (Флоренс Найтінгейл).

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