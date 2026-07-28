Росіяни атакували Сумщину авіабомбами та дроном: є поранені, триває рятувальна операція

Швидка допомога

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У ніч проти 28 липня російська армія знову атакувала Сумську область. Під ударами опинилися обласний центр і селище Недригайлів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, росіяни скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор на околиці Сум. Відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу.

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На місці удару триває рятувальна операція.

Крім того, російські війська атакували ударним безпілотником об’єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Після влучання спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, поранень дістали троє людей. Постраждалим надають медичну допомогу.

Наслідки російських атак уточнюються.

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Раніше йшлося про те, що російська армія скинула на Суми 7 керованих авіабомб. Удари припали по Ковпаківському району.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комерційні підприємства, станцію технічного обслуговування та автомийку. У будівлях вибито вікна, зруйновано покрівлі, виникли значні руйнування.

Також через російський обстріл було знеструмлено один із водозаборів міста. У КП «Міськводоканал» попередили, що у разі тривалих перебоїв з електропостачанням вода в частині Сум подаватиметься за графіком і зі зниженим тиском.

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