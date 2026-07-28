Усіх сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським: у Конгресі готують нові санкції проти РФ

Сенат / © Associated Press

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Усіх 100 членів Сенату США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня, о 18:00 у будівлі Капітолія. Про це повідомляє The Hill із посиланням на поінформовані джерела.

Зеленський перебуватиме у Вашингтоні для участі в похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Саме він був одним із головних авторів і прихильників законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

За даними співрозмовників видання, Сенат може розпочати голосування за документ уже під час перебування українського президента у столиці США. Законопроєкт перебував на розгляді близько року, а його головна мета — скоротити доходи Москви від продажу нафти й газу, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

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Оновлений документ передбачає первинні та вторинні санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, фінансових установ і так званого тіньового флоту РФ. Обмеження також можуть бути запроваджені проти іноземних компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, законопроєкт дозволить президентові США запроваджувати мита розміром до 100% на товари з країн, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти й газу. У попередній версії документа йшлося про мита до 500%, однак цю норму пом’якшили, щоб заручитися ширшою підтримкою законодавців.

Ініціативу підтримали понад 60 сенаторів від обох партій. Її автори заявляють, що нові обмеження мають перекрити фінансові потоки, які підтримують російську воєнну машину, та змусити Кремль погодитися на припинення війни.

Нагадаємо, що раніше Пентагон визнав: США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів

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