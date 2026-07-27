Українці у США можуть втратити право на роботу: яке рішення ухвалив суд

Українські біженці / © Getty Images

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Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захисту TPS, могли втратити дозволи на працевлаштування вже з 22 липня. Напередодні суд у штаті Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіацентру та колишній посол України у США Валерій Чалий, передає Open4Business.

За його словами, зміни до американського законодавства скоротили строк дії дозволів на працевлаштування EAD для власників TPS.

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«22 липня сотні тисяч українців, які мали статус TPS, мали втратити роботу в Америці. Лише в одному штаті справа дійшла до суду, і цей суд поки що тимчасово призупинив дію рішення», — сказав Чалий.

21 липня Федеральний окружний суд штату Массачусетс у справі Venezuelan Association of Massachusetts проти Служби громадянства та імміграції США запровадив екстрену заборону на припинення дії EAD для бенефіціарів TPS, зокрема українців.

Остаточне рішення очікується не пізніше 5 серпня 2026 року.

Чалий також зазначив, що нова хвиля українських біженців у США поки не змогла достатньо об’єднатися для захисту своїх інтересів. За його словами, профільні організації та українська влада також не приділяють цій проблемі достатньої уваги.

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«Зараз в Америці складаються дуже складні умови для цих українців. Але наш уряд цим не займається — жодним чином», — заявив дипломат.

Поточний строк дії TPS для українців завершується 19 жовтня 2026 року. Якщо статус не продовжать, а людина не матиме інших законних підстав для перебування у США, вона буде змушена залишити країну.

Рішення про продовження TPS мають ухвалити не пізніше ніж за 60 днів до завершення його дії — орієнтовно до середини серпня.

Міністерство внутрішньої безпеки США може продовжити статус ще на 12 або 18 місяців. Якщо до 20 серпня рішення не буде, TPS автоматично продовжать на шість місяців.

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За даними Nova Ukraine, первинне подання заяви на TPS коштує 510 доларів, а оформлення EAD на його основі — 1030 доларів. За певних умов передбачена знижена плата у розмірі 560 доларів.

За поточними оцінками, статус TPS у США мають понад 100 тисяч українців.

Українці за кордоном — останні новини

Станом на кінець квітня 2026 року за межами України перебувало 5,762 млн українських біженців, з яких 5,213 млн — у Європі, а найбільше їх прийняли Німеччина та Польща. У Міністерстві економіки зазначають, що міграція поступово стабілізується, однак кількість вимушених переселенців через війну все ще залишається значною.

Також ТСН.ua розповідав, про які нововведення варто знати українським біженцям у Європі.

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