Дитина народилася в Іспанії: чому резиденції батьків недостатньо та як правильно оформити документи

Прапор Іспанії / © Getty Images

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Багато українців, які опинилися в Іспанії після початку повномасштабного вторгнення, хибно вважають, що народження малюка в цій країні автоматично гарантує йому місцеве громадянство. Попри те, що чимало родин із тимчасовим захистом чи посвідкою на проживання планують своє майбутнє в Іспанії, сам факт появи дитини на світ на її території не робить її іспанкою. Навіть легальний статус батьків не звільняє від потреби проходити окрему процедуру оформлення документів для новонародженого.

Про це пише портал «ФАКТ».

Чому народження в Іспанії не робить дитину громадянином цієї країни

Для української сім’ї цей процес складається з кількох послідовних етапів. Спочатку дитину реєструють після народження, потім оформлюють їй власний дозвіл на проживання, після чого починається відлік строку легального та безперервного перебування, необхідного для подання заяви на громадянство. Помилка на першому етапі може відсунути всю процедуру на роки, оскільки строк для майбутнього набуття громадянства залежить від дати отримання резиденції, а не від дати народження.

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Варто розуміти, що іспанське законодавство переважно пов’язує громадянство з походженням дитини. Вирішальним є громадянство її батьків, тоді як територія народження має обмежене значення та враховується лише у визначених законом випадках.

Дитина українських громадян зазвичай набуває громадянство України від народження незалежно від того, з’явилася вона на світ у Києві, Мадриді, Барселоні, Валенсії чи іншому місті. Іспанська держава виходить із того, що новонароджений уже має громадянство своїх батьків, тому підстав для автоматичного надання йому іспанського громадянства немає.

Інший порядок може застосовуватися, якщо хоча б один із батьків є громадянином Іспанії. Окремі винятки передбачені також для дітей, які без надання іспанського громадянства могли б залишитися особами без громадянства. Для українських сімей така ситуація зазвичай не виникає, оскільки законодавство України передбачає набуття громадянства дитиною, якщо її мати або батько на момент народження були громадянами України.

Тому запис про народження в іспанському реєстрі підтверджує факт появи дитини на світ у країні, проте не замінює процедуру набуття громадянства. Іспанське свідоцтво про народження також не слід сприймати як документ, що автоматично підтверджує іспанський паспортний статус.

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Після народження потрібно оформити окремий статус дитини

Однією з найпоширеніших помилок стає переконання, що дозвіл на проживання матері чи батька автоматично поширюється на новонародженого. Іспанська міграційна система розглядає дитину як окрему особу, для якої необхідно оформити власну резиденцію.

Наявність у батьків тимчасового захисту, довгострокової резиденції, дозволу на роботу або іншої законної підстави для перебування створює можливість оформити статус дитини, проте не робить це без відповідної заяви. Поки документи не подані та рішення не ухвалене, дитина не накопичує той період легального проживання, який згодом може бути врахований під час розгляду заяви на громадянство.

Перед зверненням до міграційних органів народження реєструють у Registro Civil. Внесення запису до реєстру потрібне для отримання іспанського свідоцтва про народження та подальшого оформлення міграційних документів. Після цього батьки подають заяву на резиденцію дитини, додаючи документи про народження, свій правовий статус, місце проживання та інші підтвердження, передбачені процедурою.

Для оформлення іспанського дозволу на проживання звертаються до компетентних органів Іспанії. Українське консульство виконує інші функції, пов’язані з українськими документами та громадянством дитини, однак не видає іспанську резиденцію.

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Чому батькам не варто зволікати з поданням документів

За правилами, встановленими оновленим міграційним регулюванням, заяву на оформлення дозволу на проживання дитині, народженій в Іспанії, слід подавати протягом 6 місяців. Якщо один із батьків отримав законний статус уже після народження, строк може обчислюватися від моменту набуття ним права на проживання.

Шестимісячний період має практичне значення, оскільки прострочення ускладнює оформлення та впливає на подальший шлях до громадянства. Навіть якщо дитина постійно живе разом із батьками, користується медичними послугами та зареєстрована за місцем проживання, ці обставини не замінюють офіційного дозволу на проживання.

Резиденція, яку оформлюють неповнолітній дитині, народженій в Іспанії, може надаватися на строк до 5 років. Протягом цього періоду батькам потрібно контролювати чинність документів, не допускати розривів у статусі та своєчасно реагувати на вимоги міграційних органів.

Запізнення з поданням заяви створює ще одну проблему: річний строк, після якого дитина може претендувати на громадянство за резиденцією, почне обчислюватися пізніше. Через це родина, яка розраховувала подати документи невдовзі після першого дня народження, може з’ясувати, що необхідний період легального проживання ще не завершився.

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Коли виникає право подати заяву на громадянство

Для більшості іноземців іспанське законодавство передбачає тривалий строк проживання перед поданням заяви на громадянство. Діти, народжені на території Іспанії, мають суттєву перевагу: для них достатнім може бути 1 рік легального, безперервного та належним чином оформленого проживання.

Цей рік не відраховується автоматично від дня народження. Відлік пов’язаний із моментом, коли дитина отримала законну резиденцію. Якщо дозвіл оформили через 8 місяців після народження, право звернутися із заявою за загальним правилом виникне після завершення року від дати набуття статусу, а не після першого дня народження.

На практиці процедура може тривати довше через черги, перевірку документів, необхідність виправлення помилок або подання додаткових відомостей. Тому між народженням дитини та фактичною можливістю звернутися щодо громадянства іноді минає 2 або більше років.

Важливою залишається безперервність проживання. Тривалі виїзди, втрата резиденції, несвоєчасне поновлення документів або інші перерви можуть вплинути на оцінку строку. Коротка подорож за межі Іспанії зазвичай не прирівнюється до припинення проживання, проте тривалість і мета відсутності можуть бути враховані під час розгляду справи.

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Як подають заяву від імені неповнолітньої дитини

Після завершення необхідного строку заяву подає батько, мати, опікун або інший законний представник. Процедура може відбуватися в електронній формі або через визначений державний орган, залежно від обставин справи та способу подання.

До пакета документів зазвичай входять свідоцтво про народження, документи про особу та громадянство батьків, підтвердження законного проживання дитини, реєстрація за місцем проживання, відомості про сімейний стан і квитанція про сплату адміністративного збору. Уповноважений орган може запросити додаткові документи, якщо наданих матеріалів недостатньо або в них є розбіжності.

Перелік залежить від віку дитини, статусу її батьків, тривалості проживання та інших обставин. Документи, видані за межами Іспанії, можуть потребувати перекладу, засвідчення або іншого оформлення відповідно до встановлених вимог.

Подання заяви не означає автоматичного схвалення. Міністерство юстиції перевіряє дотримання строку проживання, законність статусу, достовірність документів та інші передбачені законом умови.

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Як оцінюють інтеграцію дитини та родини в Іспанії

Іспанське законодавство вимагає підтвердити належну громадянську поведінку та достатній рівень інтеграції в суспільство. Для малолітньої дитини ці критерії оцінюють з урахуванням її віку та сімейних обставин.

Важливими можуть бути постійне проживання в країні, відвідування дитячого садка або школи, медичне обслуговування, соціальні зв’язки родини та відсутність порушень міграційного режиму. Немовля не може самостійно підтверджувати знання мови чи складати тести, тому органи розглядають становище дитини через документи та спосіб життя її законних представників.

Вимоги до підлітка можуть відрізнятися від вимог до новонародженого. Чим старша дитина, тим більше значення можуть мати навчання, володіння іспанською мовою, участь у шкільному житті та інші ознаки фактичного зв’язку з країною.

Що змінюється після виїзду родини з Іспанії

Українські родини не завжди залишаються в Іспанії протягом усього періоду оформлення документів. Частина сімей повертається в Україну, переїжджає до іншої держави або тимчасово проживає за межами країни через роботу, лікування чи сімейні обставини.

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Такий виїзд може вплинути на вимогу безперервного проживання, особливо якщо родина фактично змінила постійне місце життя. Перед тривалою відсутністю важливо оцінити, чи не буде перерваний строк резиденції та чи збереже дитина підстави для подання заяви.

Якщо неповнолітня дитина та її законний представник проживають за межами Іспанії, окремі дії можуть здійснюватися через іспанську консульську установу за місцем проживання. Конкретна процедура залежить від стадії оформлення та правового статусу родини, тому документи необхідно готувати з урахуванням актуальних вимог.

Що потрібно пам’ятати українцям

Народження в Іспанії дає дитині право скористатися скороченим строком для набуття громадянства за резиденцією, проте не створює громадянство автоматично. Для українських родин ключовим залишається своєчасне оформлення окремого дозволу на проживання дитини.

Послідовність дій має принципове значення: реєстрація народження, отримання резиденції, збереження безперервного легального статусу та подання заяви після завершення встановленого строку. Пропущений термін або тривала перерва в документах здатні відсунути можливість отримання громадянства значно далі, ніж очікували батьки.

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Тому іспанське свідоцтво про народження не варто сприймати як підтвердження громадянства, а резиденцію батьків — як автоматичний статус дитини. Кожен із цих документів має окреме юридичне значення, а шлях до іспанського громадянства починається з належно оформленого права на проживання.

Нагадаємо, туристам у Барселоні радять переодягатися після пляжу, адже за прогулянку містом у купальнику можуть виписати штраф до 340 доларів.

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