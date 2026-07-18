Гороскоп стрижок на серпень 2026 року: названо дати, які можуть притягнути гроші, удачу та успіх

Гороскоп стрижок на серпень 2026 / © pexels.com

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Дізнайтеся, які дати серпня 2026 року будуть найвдалішими саме для вашого знака Зодіаку.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Для Овнів останній місяць літа стане чудовим періодом, щоб закласти основу майбутніх фінансових досягнень. Якщо давно планували змінити зачіску, варто звернути увагу на 2, 3, 17 і 18 серпня. Саме ці дні вважаються найбільш сприятливими для залучення матеріального благополуччя.

Як може допомогти стрижка:

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2–3 серпня — новий образ сприятиме успішним переговорам, діловим знайомствам і впевненості у власних силах. Це хороший момент для тих, хто планує співбесіду або запуск нового проєкту.

17–18 серпня — ці дати підходять для зміцнення фінансової стабільності. Астрологи радять планувати стрижку перед важливими зустрічами чи переговорами про підвищення доходу.

Навіть легке оновлення зачіски або підрівнювання кінчиків допоможе психологічно налаштуватися на нові можливості та продуктивний сезон.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Представникам знака Телець серпень принесе можливість зміцнити своє матеріальне становище. Найбільш вдалими днями для зміни зачіски стануть 2, 3, 10 і 11 серпня.

Астрологи вважають, що саме в цей період нова стрижка символізує оновлення та відкриває шлях до стабільності.

Особливо сприятливими будуть:

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2–3 серпня — чудовий час для тих, хто планує великі покупки, інвестиції чи хоче знайти нове джерело доходу.

10–11 серпня — стрижка допоможе налаштуватися на довгострокові фінансові цілі та приймати більш виважені рішення.

Навіть незначна зміна довжини волосся в ці дні може стати символічним кроком до позитивних змін.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Для Близнюків серпень стане місяцем нових знайомств, творчих ідей та перспективних можливостей. Якщо хочете освіжити образ і водночас зарядитися позитивною енергією, плануйте візит до перукаря на 4, 5, 12, 27 або 28 серпня.

Ці дні особливо сприятливі для тих, хто працює у сфері комунікацій, творчості чи бізнесу.

Що можуть принести різні дати:

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4–5 серпня — допоможуть стати відкритішими до нових контактів, корисних знайомств і цікавих пропозицій.

27–28 серпня — гарний час для зміни іміджу перед початком нового робочого сезону. Нова зачіска додасть впевненості та мотивації.

Навіть невелике оновлення образу допоможе відчути приплив енергії та легше адаптуватися до майбутніх змін.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків серпень стане місяцем внутрішнього оновлення та переосмислення пріоритетів. Якщо ви давно планували змінити зачіску, зверніть увагу на 6, 7, 13 і 14 серпня. Саме в ці дні енергетика Місяця сприятиме позитивним змінам, а новий образ може стати символом початку більш успішного періоду.

Астрологи вважають, що стрижка в ці дати допоможе:

зміцнити віру у власні сили;

привернути нові фінансові можливості;

позбутися накопиченої втоми та негативної енергії;

налаштуватися на продуктивну роботу восени.

Особливо вдалими ці дні стануть для тих, хто планує змінити місце роботи, розпочати новий проєкт або прагне збільшити доходи.

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Лев (23 липня — 22 серпня)

Гороскоп стрижок для Лева: коли оновити зачіску у серпні 2026 року

Для Левів серпень відкриває чудові можливості проявити себе та привернути увагу оточення. Нова зачіска не лише підкреслить природну харизму, а й допоможе залучити удачу у професійній сфері. Найбільш сприятливими днями стануть 8, 9, 15 і 16 серпня.

Саме в цей період варто:

кардинально змінити імідж;

спробувати нову стрижку або колір волосся;

оновити стиль перед важливими подіями чи діловими зустрічами.

За астрологічними прогнозами, зміни зовнішності в ці дні можуть позитивно вплинути на кар’єрне зростання, допомогти отримати цікаві пропозиції та посилити особисту привабливість.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для представників знака Діва завершення літа стане чудовим моментом, щоб навести лад не лише у справах, а й у власному образі. Найсприятливішими днями для стрижки будуть 10, 11, 23 і 24 серпня.

Астрологи зазначають, що саме в цей час зміна зачіски може:

допомогти впорядкувати думки;

підвищити концентрацію;

сприяти фінансовій стабільності;

залучити нові можливості для професійного розвитку.

Якщо плануєте важливі переговори, навчання або старт нового проєкту, варто оновити зачіску саме в ці дні. Це допоможе почуватися впевненіше та створити гарне перше враження.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів серпень стане місяцем гармонії, нових знайомств і перспективних можливостей. Якщо ви давно мріяли освіжити зачіску або кардинально змінити імідж, найкраще зробити це 12, 13, 19 або 20 серпня. Саме в ці дні астрологічна енергетика сприятиме позитивним змінам у фінансовій сфері та особистому житті.

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Стрижка в цей період може:

допомогти залучити нові джерела доходу;

посилити особисту привабливість;

покращити взаємини з колегами та близькими;

додати впевненості перед важливими подіями.

Якщо ви плануєте співбесіду, ділову зустріч чи важливі переговори, оновлений образ допоможе справити гарне враження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів завершення літа стане чудовою нагодою позбутися всього, що заважає рухатися вперед. Зміна зачіски у 14, 15, 21 або 22 серпня символізуватиме початок нового етапу та допоможе налаштуватися на позитивні зміни.

За астрологічними прогнозами, ці дати сприятимуть:

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фінансовому зростанню;

успішному завершенню важливих справ;

зміцненню внутрішньої впевненості;

появі нових перспектив у кар’єрі.

Якщо ви давно хотіли змінити стиль або наважитися на незвичну стрижку, саме зараз для цього найкращий момент.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців останній місяць літа стане періодом нових ідей, подорожей і перспективних знайомств. Найвдалішими днями для стрижки вважаються 16, 17, 23 і 24 серпня.

Астрологи радять саме в цей час освіжити зачіску, якщо ви хочете:

відкрити нові фінансові можливості;

отримати цікаві пропозиції щодо роботи;

підвищити власну продуктивність;

швидше досягти поставлених цілей.

Нова стрижка допоможе залишити позаду втому та налаштуватися на активний початок осені.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів серпень стане вдалим періодом для зміцнення матеріального становища та реалізації амбітних планів. Якщо ви хочете почати осінь із новою енергією та позитивним настроєм, зверніть увагу на 18, 19, 25 і 26 серпня. Саме ці дні астрологи вважають найсприятливішими для зміни зачіски.

Стрижка у цей період може допомогти:

активізувати кар’єрне зростання;

привернути перспективні ділові пропозиції;

підвищити впевненість у власних силах;

відкрити нові фінансові можливості.

Якщо ви давно планували змінити імідж або просто освіжити зачіску, кінець серпня стане для цього чудовим моментом.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв останній місяць літа стане часом творчих відкриттів, нових ідей та цікавих знайомств. Якщо ви хочете освіжити свій образ і залучити удачу, заплануйте візит до салону на 20, 21, 27 або 28 серпня.

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За астрологічними прогнозами, саме ці дати сприятимуть:

появі нових можливостей для самореалізації;

фінансовому зростанню;

творчому натхненню;

успішному старту нових проєктів.

Не бійтеся експериментувати зі стилем — нова зачіска може стати символом позитивних змін і початку нового життєвого етапу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб серпень стане періодом внутрішнього оновлення та підготовки до нового сезону. Якщо ви хочете залучити удачу, покращити настрій і зарядитися позитивною енергією, найкраще відвідати перукаря 22, 23, 29 або 30 серпня.

Астрологи вважають, що зміна зачіски у ці дні допоможе:

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залишити позаду негативні емоції;

відчути приплив сил і натхнення;

покращити фінансову ситуацію;

привернути нові цікаві знайомства та можливості.

Навіть незначне оновлення образу може стати першим кроком до позитивних змін у житті.

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