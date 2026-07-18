Били ногами просто на вулиці: у Львові спалахнув скандал через жорстку "бусифікацію"

Побиття чоловіка у центрі Львова / © скриншот з відео

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У центрі Львова стався інцидент за участю працівників територіального центру комплектування та 34-річного чоловіка, який отримав тілесні ушкодження під час силового затримання. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про цей інцидент повідомив депутат Львівської міської ради та громадський активіст Ігор Зінкевич у Facebook, посилаючись на відео, яке зняли свідки події.

«За словами очевидця, чоловіки у формі, які, ймовірно, є працівниками ТЦК, застосували фізичну силу до хлопця, після чого силоміць затягнули його до мікроавтобуса», — зазначив Зінкевич.

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На оприлюднених кадрах видно, як люди у військовій формі завдають чоловікові ударів ногами, коли він лежить на бруківці проїжджої частини, а згодом затягують його до службового мікроавтобуса. Поруч перебуває поліцейський, який не втручається в ситуацію.

Зінкевич наголосив, що очікує офіційної позиції територіального центру комплектування.

«Якщо інформація, зафіксована на відео, підтвердиться, то такі дії є неприпустимими. У правовій державі будь-які повноваження мають реалізовуватися виключно в межах закону, без насильства та приниження людської гідності», — заявив він.

У поліції Львівської області повідомили, що інцидент стався 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій.

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За попередньою інформацією, під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

«За цим фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування», — повідомили правоохоронці.

Своєю чергою у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що після поширення відео призначили службову перевірку.

«Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства», — зазначили в ТЦК, закликавши громадськість дочекатися завершення службового розслідування.

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Нагадаємо, у Львові правоохоронці розслідують також застосування сили до жінки під час конфлікту з представниками ТЦК. Інцидент, зафіксований на відео, викликав суспільний резонанс і став підставою для відкриття кримінального провадження.

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