Режисерка «Дому Дракона» звернулася з попередженням до фанатів перед фіналом сезону

Натяк на грандіозну битву та рекордний хронометраж: чого чекати від фіналу 3 сезону «Дому Дракона»

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Творці серіалу «Дім Дракона» підігрівають інтерес глядачів перед виходом фінального епізоду третього сезону. Режисерка серіалу закликала фанатів підготуватися до вирішальної розв’язки та освіжити в пам’яті ключову подію з книжкового першоджерела.

Про це повідомляє Unilad.

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Режисерка фінальної серії Ніна Лопес-Коррадо порадила глядачам перед переглядом згадати деталі битви при Тамблтоні з книги Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». За її словами, цей масштабний конфлікт відіграватиме центральну роль у вирішальному восьмому епізоді.

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«Я справді думаю, що варто почати освіжати свої спогади про битву при Тамблтоні», — сказала режисерка.

Ця битва є однією з найважливіших подій у «Вогні та крові», і очікується, що наступний епізод доведе ескалацію конфлікту сезону до драматичної точки.

Водночас, вона попередила що серіал продовжує коригувати «канонічний» сюжет. Режисерка визнала, що сьомий епізод відрізняється від подій у «Вогні та крові», але сказала, що ці зміни допомогли розвинути персонажів та сюжетні лінії шоу.

«У сьомому епізоді ми трохи відхиляємося від того, що було спочатку в книгах», — пояснила Лопес-Коррадо, додавши, що сценаристи допомогли «розвинути сюжетні лінії персонажів» серіалу.

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«Дім Дракона» вже підтвердив, що продовжиться у четвертому та останньому сезоні, тож недільний епізод не стане кінцем історії.

Тим не менш, на кону багато чого поставлено, перш ніж серіал дійде до цієї точки. Далі спойлери!

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Фінал третього сезону триватиме 75 хвилин, це буде найдовший епізод «Дому Дракона» наразі.

Коли вийде фінал 3 сезону «Дому Дракона»?

Фінал третього сезону відбудеться у США в неділю, 9 серпня. Зазвичай український переклад з’являється наступного дня.

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