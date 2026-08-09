Понад 300 тисяч сімей без світла: Зеленський розпові про наслідки масованих обстрілів Одеси

Більше ніж 300 тисяч родин на Одещині залишилися без світла після масованої атаки РФ / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки на Одеси минулої ночі і сьогодні вдень, 9 серпня.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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«Зараз ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води — всі служби задіяні, щоб відновити постачання», — повідомив він.

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За словами президента, станом на ранок були відключені від електрики більш ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області.

«На зараз третину вже заживили, роботи продовжуються», — уточнив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що були удари по Харкову та області, по Павлограду на Дніпропетровщині, Херсону, Сумщині, Житомирщині.

«Протягом дня були звіти премʼєр-міністра Корецького. Говорив також з головкомом Драпатим — по захисту наших міст, по наших відповідях Росії. Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії», — запевнив глава держави.

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Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Одеса опинилася під атакою РФ, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Сьогодні вдень росіяни знову гатили по Одесі ракетами Х-59 та «Бандеролями».

Крім того, під час цієї атаки ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.

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