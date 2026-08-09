Жінка схудла, але її груди стали ще більшими: як так сталося (фото)

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Жінка, яку в Інтернеті називають володаркою найбільших грудей у Великій Британії, розповіла про серйозні труднощі, з якими стикається щодня. За її словами, після різкого збільшення грудей їй стало важко спати, ходити сходами та навіть бачити власні ноги.

Про це пише Need To Know.

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Тіанна Мун стверджує, що її груди почали стрімко збільшуватися після використання препарату Mounjaro, який застосовують, зокрема, для зниження ваги.

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Розмір грудей жінки за короткий час змінився з L до NN, а зараз вона носить бюстгальтер розміру 32OO.

Завдяки цьому Тіанна вважається жінкою з найбільшими грудьми у Великій Британії, випередивши таких моделей, як Мелісса Ешкрофт та Саммер Робертс.

Тіанна Мун / © Jam Press

Однак титул, який може здаватися привабливим здалеку, на практиці створює для 30-річної жінки чимало проблем. Найпростіші повсякденні справи стали для неї складними, а влітку ситуація погіршується ще більше.

«Спекотна погода аж ніяк не приємна», — розповіла модель зі Східної Англії виданню. «Мої груди — це справжня фабрика тепла. І я майже нічого не можу вдіяти, щоб охолодитися. Сходи теж стали для мене величезною проблемою. Я постійно спотикаюся на них. Мені доводиться йти дуже повільно, бо я вже не бачу своїх ніг. Це смішно — але це правда».

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Окремою проблемою для Тіанни став сон. Після схуднення вона, за її словами, стала вільніше рухатися уві сні, через що частіше прокидається на спині.

«Зі сном у мене теж великі проблеми. Відтоді, як я схудла, мені легше рухатися уві сні, тому я частіше прокидаюся на спині. Але я постійно прокидаюся, бо додаткова вага на грудях задушує мене».

Тіанна Мун / © Jam Press

Тіанна має рідкісне захворювання, відоме як гігантомастія. Воно характеризується надмірним і швидким збільшенням тканини молочних залоз.

Жінка спочатку намагалася знайти позитивну сторону у своїй ситуації. Зокрема, вона могла пишатися тим, що отримала титул жінки з найбільшими грудьми у Великій Британії. Однак тепер цей статус для неї практично не має значення.

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За словами Тіанни, зараз вона найбільше хоче позбутися болю та фізичного дискомфорту. Проте навіть зменшення грудей не гарантує вирішення проблеми.

«Я не найбільша у світі, і не хочу такою бути. Зараз я відчуваю сильний біль».

Жінка пояснює, що операція зі зменшення грудей може мати для неї додаткові ризики. Зокрема, залозиста тканина може продовжити рости після хірургічного втручання, а на місці операції залишиться рубцева тканина.

«Зменшення грудей — це не лікування. Залозиста тканина може продовжувати рости після операції, і тоді мені доведеться враховувати ще й рубцеву тканину. У мене по боках грудей шкіра стоншена, тому під час операції ризик її розриву буде вищим. Ніхто не знає, чому у мене такий стан, тому буде важко знайти хірурга, який погодиться провести операцію».

Тіанна Мун / © Jam Press

У листопаді 2025 року Тіанна перенесла операцію зі зменшення шлунка, щоб схуднути. Однак після втрати ваги її груди, за її словами, не зменшилися, а навпаки — стали ще більшими.

Після цього жінка вирішила самостійно працювати над фізичним станом і почала регулярно тренуватися. За її словами, фізичні вправи допомагають не лише підтримувати форму, а й полегшують навантаження на спину.

«Я займаюся силовими вправами та тренуваннями з еластичними стрічками. Це допомагає мені зміцнити хребет і підтримувати кращу поставу. Хоча я й забуваю, наскільки великі мої груди, бо живу з ними. Я постійно щось перекидаю і натикаюся на предмети, оскільки нічого не бачу».

Через свій стан Тіанна також суттєво обмежила поїздки. Навіть тривала подорож автомобілем може спричинити сильний біль і напруження у верхній частині спини.

«Я рідко виїжджаю за кордон, але сидіння в машині понад годину викликає сильне напруження та біль у верхній частині спини. Це почалося лише в останні декілька місяців, тому я майже не виходила з дому».

Попри всі труднощі, Тіанна продовжує тренуватися та намагається адаптуватися до свого стану. Водночас її головна мета зараз — не рекорди чи увага в соцмережах, а можливість жити без постійного болю та фізичних обмежень.

Нагадаємо, поліцейська померла після видалення грудних імплантів.

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