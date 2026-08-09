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"Розбили голову і залили очі газом": у Львові спалахнув новий скандал із ТЦК
На оприлюднених у Мережі кадрах видно чоловіка, який сидить навпочіпки на тротуарі, а його обличчя залите кров’ю.
У неділю, 9 серпня, у Сихівському районі Львова стався черговий інцидент під час мобілізаційних заходів, унаслідок якого цивільний чоловік отримав травму голови.
Відео з місця події опублікували місцеві Telegram-канали.
Автори одного з дописів стверджують, що чоловікові нібито «розбили голову» працівники ТЦК, а його доньці залили очі перцевим газом. Після втручання перехожих, за їхніми словами, представники ТЦК залишили місце події.
На оприлюднених кадрах видно чоловіка, який сидить навпочіпки на тротуарі, а його обличчя залите кров’ю. Поруч перебувають люди у військовій формі та цивільні жінки, які звинувачують військовослужбовців у побитті чоловіка. Під час конфлікту вони залишають місце події на мікроавтобусі та автомобілі Honda.
Обережно, на відео чутливі кадри
Разом із ними поїхав і поліцейський, який перебував на місці події.
«Ситуація резонансна. Чекаємо пояснень та реакції, бо ось так посеред білого дня бити та калічити людей точно не можна», — йдеться в дописі.
Водночас обставини, які передували інциденту, наразі невідомі.
Зокрема, немає офіційного підтвердження того, що травми чоловікові завдали саме працівники ТЦК. Станом на момент публікації Львівський обласний ТЦК та СП і поліція офіційно подію не коментували.
Нагадаємо, раніше у центрі Львова стався інцидент за участю працівників територіального центру комплектування та 34-річного чоловіка, який отримав тілесні ушкодження під час силового затримання. Поліція відкрила кримінальне провадження.