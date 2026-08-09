Шторка для душу йде в минуле: який новий тренд підкорює ванні кімнати

Дизайнери інтер’єру знайшли ідеальну заму звичайній шторці для душу / © Credits

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Класична скляна душова кабіна буває складною в догляді, тоді як дешеві тканинні шторки зазвичай руйнують ретельно сплановану естетику всієї ванної кімнати. На щастя, на ринку набуває популярності абсолютно нова альтернатива, яка поєднує в собі елегантність, гігієнічність та надзвичайну зручність щоденного використання.

Про цей непересічний інтер’єрний тренд пише польський портал naTemat.

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Промислові технології у домашньому інтер’єрі

М’яке скло, також відоме як гнучке скло, насправді є дуже товстою плівкою або прозорим килимком, виготовленим із міцних синтетичних матеріалів, таких як ПВХ або ТПУ. Донедавна це рішення використовувалося винятково в промислових приміщеннях, таких як будівельні майданчики, склади чи підприємства харчової промисловості. У таких суворих умовах найбільше цінувалися прагматизм, високий рівень безпеки та максимальна стійкість до механічних пошкоджень.

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Завдяки своїй ідеальній прозорості цей матеріал дуже нагадує традиційне скло, проте він повністю позбавлений його найбільших недоліків. Гнучка поверхня взагалі не б’ється, не прилипає неприємно до мокрого тіла, а також залишається надзвичайно легкою та дешевою у виробництві. Саме ця легкість дозволяє монтувати шторку в непомітній касеті під самою стелею, що є набагато менш інвазивним методом, ніж встановлення важких стандартних душових профілів.

Варто також підкреслити гігієнічний аспект, оскільки гладку поверхню пластику надзвичайно легко мити, що запобігає накопиченню стійкого вапняного нальоту. Використання такої штори дозволяє мінімізувати проблему брудного силікону, який роками залишається справжнім кошмаром для багатьох власників традиційних кабін. Потрібно лише пам’ятати, що перед згортанням мокрої ролети в касету їй слід дати час повністю висохнути, аби ефективно запобігти розмноженню шкідливих мікроорганізмів.

Оптичне збільшення простору

З погляду сучасного дизайну інтер’єру гнучке полотно здається майже ідеальним рішенням, особливо для приміщень із суттєво обмеженим метражем. Вибір прозорих екранів замість світлонепроникних стінок насамперед продиктований бажанням зберегти відчуття простору в зазвичай досить тісних домашніх ванних кімнатах. Використання темної та важкої тканинної штори миттєво оптично зменшує інтер’єр і пригнічує його, створюючи неприємний ефект закритої коробки.

Крім того, прозора поверхня м’якого скла дозволяє повністю продемонструвати ретельно підібрані деталі оздоблення, серед яких найважливішу роль відіграє красива глянцева плитка. Її природний блиск працює на користь усього приміщення, створюючи чудову дзеркальну ілюзію та ідеально розширюючи сприйняття людського ока. Приховування таких дорогих і надзвичайно естетичних елементів за товстим шматком матерії було б просто непрощенною дизайнерською помилкою.

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Світло та позачасова елегантність

Правильне облаштування душової зони несе в собі ще один надзвичайно важливий, хоч і часто ігнорований під час ремонту практичний наслідок. Прозорий бар’єр гарантує, що під час прийняття ванни до людини потрапляє набагато більше світла від головного джерела, зазвичай розташованого по центру стелі. Непрозорі штори ефективно блокують ці цінні промені, що значно ускладнює щоденні гігієнічні процедури та змушує власників шукати альтернативні дорогі рішення.

Спроба освітлити темний куток над ванною за допомогою додаткових ламп тягне за собою необхідність придбання дорогого освітлення з дуже високим класом водонепроникності. Такі спеціалізовані світильники коштують значно дорожче за стандартні моделі, а їхній дуже обмежений вибір на ринку зовсім не сприяє свободі в проєктуванні. Використання прозорої ролети вирішує цю проблему майже без жодних додаткових витрат, максимально використовуючи те світло, яке вже є в кімнаті.

Безперечною перевагою прозорих шторок є також їхня універсальна та мінімалістична стилістика, яка ідеально вписується в абсолютно будь-який обраний напрямок дизайну. Скло, навіть у гнучкому пластиковому виконанні, здається природним і повністю позачасовим вибором для простору ванної кімнати. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу суворому лофту, теплому скандинавському стилю чи розкішному гламуру, прозора площина завжди знайде там своє законне місце.

Сьогодні важко уявити сучасну ванну кімнату, в якій не було б хоча б одного скляного елемента, оскільки цей матеріал назавжди увійшов у залізний канон архітектури. Протягом десятиліть дизайнери тяжіли до нього переважно з суто прагматичних міркувань, високо оцінюючи його стійкість до руйнівного впливу вологи. Нині м’яке скло продовжує цю давню традицію, пропонуючи користувачам сучасні зручності без необхідності відмовлятися від ідеального та елегантного вигляду.

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Нагадаємо, деяки тренди домашнього декору з 90-х знову набирають популярності, проте вже у новій версії. Мінімалізм поступається місцем кольору, фактурам і речам із характером. Повертається епоха світлого дерева, сміливих шпалер, квіткових мотивів і затишних деталей.

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