18-річний хлопець втратив слух після чотирьох годин "концерту" комах

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18-річний хлопець із Китаю тимчасово втратив слух після того, як понад чотири години перебував у лісі під впливом гучного хору цикад.

Про це пише Oddity Central.

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Більшість людей сприймають звуки природи як щось безпечне та заспокійливе. Однак нещодавній випадок у Китаї показав, що тривале перебування навіть у природному середовищі може мати неприємні наслідки для слуху.

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18-річний хлопець на прізвище Ван вирушив у похід до лісу в місті Нінбо, провінція Чжецзян. Там він ltкілька годин перебував поруч із сотнями цикад, чиї гучні клацальні звуки поступово ставали дедалі сильнішими.

Близько полудня Ван помітив, що хор комах помітно посилився. Проте він не надав цьому особливого значення і залишився в лісі до вечора.

Згодом хлопець почав відчувати дзвін у вухах і неприємне відчуття їхньої закладеності. Коли цикади нарешті почали замовкати, Ван зрозумів, що ситуація серйозна: він не чув ані співу птахів, ані навіть звуків сповіщень на власному телефоні.

Злякавшись, що може повністю втратити слух, хлопець негайно звернувся до лікарні. Після обстеження медики виявили набряк обох вух.

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Вану призначили препарати для зменшення набряку та порадили щонайменше 14 днів уникати гучних звуків. На щастя, слух поступово відновився, і через два тижні хлопець повністю одужав.

Медики наголошують, що цей випадок не варто сприймати як доказ того, що будь-які звуки природи небезпечні. Проблема полягає насамперед у гучності та тривалості впливу.

«Багато людей помилково вважають, що звуки природи нешкідливі для слуху», — пояснив Лі Цзі, старший лікар відділення отоларингології Першої дочірньої лікарні Університету Нінбо.

Цикади вважаються одними з найгучніших комах у світі. Водночас одна цикада зазвичай не становить серйозної загрози для слуху: її звуки рідко перевищують 70 децибелів.

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Однак зовсім інша ситуація виникає, коли одночасно «співають» сотні комах. Хор цикад може створювати шум понад 85 децибелів — рівень, за якого тривалий вплив уже може пошкоджувати слух.

Лікар пояснив, що причиною тимчасового погіршення слуху можуть бути зміни у волоскових клітинах внутрішнього вуха, які реагують на гучний звук.

«Волоскові клітини в равлику можуть набрякати внаслідок подразнення від гучних звуків навіть протягом відносно короткого часу. Зазвичай вони відновлюються після уникнення шумного середовища та відпочинку протягом 1–2 тижнів», — пояснив доктор Лі.

Однак фахівець попередив, що надмірний вплив гучного шуму не завжди закінчується тимчасовими симптомами.

«Однак якщо волоскові клітини відмирають, вони не можуть регенеруватися. Порушення слуху, що виникає внаслідок цього, є постійним і незворотним, що змушує пацієнта покладатися на слухові апарати для слухової підтримки».

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