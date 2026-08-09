Ціни на iPhone різко зростуть уже завтра: які моделі здорожчають по всьому світу — Fixed Focus Digital

Вартість iPhone 17 / © Associated Press

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Компанія Apple може підвищити ціни на лінійку iPhone 17 уже в понеділок, 10 серпня, про що свідчить новий витік. Зміна вартості смартфонів, ймовірно, відбудеться ще до масштабнішого підвищення цін, яке очікують після презентації iPhone 18 Pro наступного місяця.

Про можливу зміну цін повідомив китайський інсайдер Fixed Focus Digital у соцмережі Weibo.

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За інформацією джерела, нові ціни на iPhone 17 можуть почати діяти саме від 10 серпня.

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Водночас інсайдер не підтвердив, що підвищення цін дійсно відбудеться. Натомість він заявив, що Apple нібито відмовилася від планів збільшити виробничі потужності на деяких лініях із 15% до 30%. Яких саме компонентів або продуктів стосується це рішення, із повідомлення не зрозуміло.

Apple вже підвищувала ціни на техніку

У червні Apple підвищила ціни на Mac, iPad та більшість інших своїх пристроїв, пояснивши це стрімким зростанням вартості пам’яті та накопичувачів.

Водночас тоді компанія не змінила ціни на iPhone, Apple Watch, AirPods, Studio Display та аксесуари. Наступне масштабне коригування цін, за чутками, може стосуватися саме iPhone 18 Pro.

Очікується, що наступного місяця Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та свій перший складаний iPhone. Водночас стандартні iPhone 18 та iPhone 18e, за попередніми даними, з’являться лише навесні 2027 року.

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При цьому iPhone 17 має залишатися основною моделлю Apple щонайменше до наступного року. Це може дати компанії підстави переглянути ціни на нинішню лінійку незалежно від запуску нових смартфонів.

Нові ціни на iPhone 17 — які моделі можуть здорожчати

Якщо Apple справді підвищить ціни на iPhone 17 у понеділок, поки невідомо, чи торкнеться це всієї лінійки.

Йдеться про такі моделі:

iPhone 17e — від 599 доларів;

iPhone 17 — від 799 доларів;

iPhone Air — від 999 доларів;

iPhone 17 Pro — від 1099 доларів;

iPhone 17 Pro Max — від 1199 доларів.

Зазначимо, що поки немає інформації, чи зміниться вартість усіх моделей, чи Apple підвищить ціни лише на окремі версії.

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Варто додати, що інформація про можливе підвищення цін на iPhone 17 наразі базується на даних інсайдера. Apple офіційно не повідомляла про плани змінити вартість смартфонів 10 серпня.

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