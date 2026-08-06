А ви досі вірите? : топ застарілих міфів, які давно спростували

Міф про 8 склянок на день спростовано / © pixabay.com

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У повсякденному житті ми керуємося великою кількістю правил здоров’я. Однак ми навіть не підозрюємо, що багато хто з них — вигадка.

Про низку міфів, у які не варто вірити пише boredpanda.

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Міф 1. Потрібно випивати 8 склянок води на день

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Людина отримує більшу частину води разом з їжею. Якщо ви не відчуваєте спраги, не потрібно мучитися і насильно вливати рідину.

Міф 2. Токсини виводяться разом із потом

Потові залози не пов’язані з іншими системами в нашому організмі, тому і токсини виводити вони не можуть. Виділення поту — це лише спосіб організму охолоджуватися. Піт складається з води, солі та електролітів.

Міф 3. Цукор робить дітей гіперактивними

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Дослідження довели, що це твердження є хибним. Тут є ефект самонавіювання. Діти майже завжди гіперактивні.

Міф 4. Волосся і нігті ростуть після смерті

Мабуть, кожен чув про цей кумедний міф. Причина його полягає в тому, що після смерті шкіра втрачає вологу, через що нам здається, що волосся і нігті продовжують рости.

Міф 5. Якщо людина буде плавати протягом 30 хвилин після їди, у неї почнеться судома

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Не існує наукових доказів того, що є зв’язок між судомою та нещодавно вживаною їжею. Сам міф з’явився з керівництва для бойскаутів 1911 року.

Міф 6. Жувальна гумка, яку проковтнули, не перетравлюється 7 років

Жувальна гумка складається з підсолоджувачів, ароматизаторів, пом’якшувачів і основи, що не засвоюється. Але це зовсім не означає, що вона довго не залишить ваш організм. Він просто не переробить її.

Міф 7. Не можна будити лунатиків

Кажуть, якщо розбудити лунатика під час його прогулянки, у нього може статися серцевий напад. Але це ще одна легенда.

Міф 8. Гоління збільшує швидкість росту волосся та його густоту

Це лише ілюзія. Коли волосся відростає, його кінці звужені. Після гоління ж вони тупляться, через що і здаються густішими.

Міф 9. Шампунь і кондиціонер можуть змінити кінчики вашого волосся

Стрижні волосся складаються з мертвих клітин білка. Саме тому волосся не може відновитися в принципі. Шампуні та кондиціонери можуть зробити їх трохи гладкішими, але це лише тимчасове поліпшення. Щоб назавжди вирішити проблему, їх слід обрізати.

Міф 10. Чоловіки думають про секс кожні 7 секунд

Всі ми чули про це, але якщо задуматися, то хибність твердження не підлягає сумніву. Цей міф заснований на дослідженні інституту Кінсі, в якому йдеться про те, що 54% ​​чоловіків думають про секс щодня.

11. Різні ділянки мови відповідальні за сприйняття різних уподобань

Розвіяти цей міф досить просто: покладіть сіль на різні ділянки своєї мови. Ви завжди відчуватимете її.

Міф 12. Люди використовують лише 10% свого мозку

Функція деяких частин нашого мозку справді досі невідома. Однак кожна його область виконує власне завдання — будь-який нейробіолог підтвердить це.

Міф 13. Людина може підхопити бородавки від жаб

Насправді жаби бородавок не мають — нерівності на їхній шкірі є шийними залозами. Бородавки викликаються вірусами. Отже, цей міф ні на чому не заснований.

Міф 14. Кров у венах має блакитний колір

Колір крові залежить від її насиченості киснем. Вона набуває яскраво-червоного кольору, коли кисню в ній багато, і темно-червоного, коли його немає. Ні про яке блакитне забарвлення навіть не йдеться.

Міф 15. Людина може виробити резистентність до антибіотиків

В даному випадку помилкове формулювання. Людина не може виробити резистентність до антибіотиків, але це можуть зробити бактерії. Саме тому антибіотики припиняють діяти, якщо їх довго вживати.

Міф 16. Алкоголь розширює судини

Насправді ні. Алкоголь розширює судини, через що кров швидше приливає до шкіри. Тому нам здається, що ми відчуваємо теплоту. Насправді ж організм, навпаки, втрачає її набагато швидше. Тому не радимо вам вживати алкоголь на морозі.

Міф 17. Алкоголь вбиває клітини мозку

Якщо випити багато алкоголю, може здатися, що ви вбиваєте свій мозок. Насправді його діяльність трохи сповільнюється, але не більше. Алкоголь руйнує сполучні зв’язки між нейронами, але, на відміну від волосся і нігтів, мозок може регенерувати, тому збитки від напоїв, що веселять, можна не брати до уваги.

Міф 18. Клацання пальцями може спричинити артрит

Коли ви хрумкаєте суглобами пальців, ви нітрохи собі не шкодите. Ви чуєте клацання, тому що в цей момент із суглобів вивільняється азот.

Міф 19. Вітамін С зменшує ймовірність застуди

Вітамін С покращує імунну систему. Але це зовсім не означає, що він захищає вас від застуди чи знімає її симптоми.

Міф 20. Сидячи на громадському унітазі, можна підхопити хворобу

Класична страшилка батьків. У ній немає жодної частки правди: статеві інфекції можна підхопити внаслідок сексуального контакту, переливання крові або у спадок.

Міф 21. Антибіотики лікують застуду

Це здається очевидним, але антибіотики виліковують лише бактеріальні хвороби, а чи не вірусні. А застуда — вірусне захворювання.

Міф 22. Сон у кімнаті з увімкненим вентилятором небезпечний для життя

Цей міф поширений у Південній Кореї. Причина смерті, на думку корейців, полягає у нестачі кисню або переохолодженні.

Міф 23. Після ванни з’являються зморшки, тому що вода всмоктується в шкіру

Причина появи зморшок у іншому. У відповідь на зволоження шкіри вегетативна нервова система запускає механізм вазоконстрикції (звуження судин). Чому? Однозначної відповіді немає, але є припущення, що це відбувається для того, щоб дати нам краще зчеплення з поверхнею у вологому середовищі.

Міф 24. Ген, який відповідає за руде волосся, майже зник

Зовсім ні, просто цей ген є рецесивним. Для того, щоб якийсь ген зник, кожна людина з цим геном має померти і не залишити потомства. А оскільки ген є рецесивним, ви можете бути його носієм, навіть не маючи вогняної шевелюри.

Міф 25. Секс перед спортивним матчем погіршить результативність

Якщо ви не займаєтеся сексом за кілька хвилин до початку матчу, він ніяк не позначиться на результатах. Секс забирає не так багато енергії. А що стосується чоловіків, то під час сексу виділяється тестостерон, тому він може бути навіть корисним.

Міф 26. Стрес викликає гіпертонію

Стрес може трохи підняти кров’яний тиск. Але лише на невеликий проміжок часу. Поганий сон, захоплення алкоголем і переїдання в цьому сенсі набагато небезпечніші.

Міф 28. Шоколад та смажена їжа викликають появу прищів

Прищі з’являються через безліч різних причин, серед яких пітливість, косметика та висока вологість.

Міф 29. Читання під час поганого освітлення погіршує зір

Очі можуть напружуватися та втомлюватися, але отримати постійний негативний ефект від поганого освітлення вони не можуть. Інша річ, якщо ви дивитеся на сонце чи лазерний промінь. В цьому випадку ви в небезпеці.

Міф 30. Кава здатна протверезити людину

Це є досить небезпечний міф. Ви тверезієте, коли алкоголь залишає ваш організм. Кава тут ні до чого. Однак кофеїн може ошукати ваш мозок, змусивши його вважати, що він уже тверезий, і ви впевнено сядете за кермо.

Міф 31. Рак — єдине невиліковне захворювання

Це не так, тому що рак — це більше 200 різних захворювань, які мають схожий вплив на організм людини. Однак кожна з них потребує спеціального підходу до лікування. Отже, єдині ліки від раку ніколи не будуть винайдені.

Міф 32. Під час чхання серце людини на мить зупиняється

Чихання — реакція мозку на лоскотання в носі. Нерви посилають сигнал у мозок, а той відповідає. Серце тут ні до чого.

Міф 33. Щоб зупинити носову кровотечу, потрібно закинути голову назад

Ні. Закинувши голову назад, ви лише перенаправите кров до горла, що може спричинити блювотний рефлекс. Краще затисніть носа, сядьте і нахилиться вперед.

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