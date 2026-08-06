Квашені огірки будуть хрустіти всю зиму: додайте це на дно банки

Як квасити огірки / © unsplash.com

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Аби квашені огірки вийшли хрусткими, є кілька секретів, яких потрібно дотриматися під час процесу. Основою для аромату та надійного бродіння стають парасольки кропу. Розповідаємо всі секрети хрустких квашених огірків.

Рецептом ділиться «Київ24».

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Як квасити огірки, аби були хрусткими

Довгі стебла кропу варто відрізати, адже головна цінність полягає саме у насінні.

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«Насіння кропу відповідає за аромат і пряність вашої заготовки, а ще в ньому містяться ефірні олії і природні антисептики, які стимулюють бродіння і пригнічують розвиток гнилі і цвілі».

Покладіть на дно баночки кілька парасольок кропу. Для збереження щільної текстури та хрускоту огірків, на дно банки кладуть зелене листя. Добре підійде листя смородини та вишні.

Окрему увагу приділіть хрону — як листю, так і кореню. Задля антисептичного ефекту можна використати навіть частину великого листка.

З дубовим листям радять бути обережнішими. Традиційно його додають для «бочкового» присмаку, однак воно здатне підфарбувати огірки до непривабливого відтінку.

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Для пікантного смаку квашених огірків додайте слайси хрону. Найделікатнішим і найсуперечливішим інгредієнтом кулінари називають часник. Головне правило тут — дотримуватися суворої пропорції.

Якщо покласти забагато часнику, він може знищити разом з поганими бактеріями і хороші. У цьому випадку огірки не забродять як слід. Кладіть один невеликий зубочок на літрову банку.

На завершальному етапі в банці потрібно дуже щільно утрамбувати огірки.

Чому квашені огірки виходять м’якими

Нагадаємо, квашені огірки є джерелом молочнокислих бактерій, клітковини, вітамінів С і К, а також калію та магнію, що позитивно впливають на травлення й імунітет. Проте через високий вміст солі їх варто споживати помірно людям із гіпертонією чи хворобами нирок.

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Щоб овочі не ставали м’якими або порожнистими, фахівці радять обирати свіжі, середні за розміром плоди з твердою м’якоттю, а не надто свіжі огірки попередньо замочувати у дуже холодній воді.

Секрет хрусткості полягає у правильній технології та інгредієнтах. Для розсолу рекомендують використовувати нейодовану кам’яну сіль — 18–20 грамів на літр води та воду кімнатної або прохолодної температури, адже гаряча вода розм’якшує овочі, а крижана — уповільнює бродіння.

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