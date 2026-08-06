Російська атака знищила всю продукцію Bosch: компанія заявила про масштабні втрати

Російська атака знищила склад із продукцією Bosch / © bosch.ua

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Унаслідок російської атаки 5 серпня було зруйновано складські приміщення логістичного партнера Bosch, де зберігалася продукція компанії різних бізнес-напрямів.

Про це йдеться в офіційній заяві Bosch.

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За попередньою інформацією, вся продукція, яка перебувала на складі, була знищена. Йдеться, зокрема, про товари для сфери мобільності, споживчі товари та продукцію промислових технологій.

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Унаслідок атаки ніхто зі співробітників Bosch та її логістичного партнера не постраждав.

У компанії подякували рятувальникам і представникам місцевої влади за оперативну реакцію.

“Ми вдячні всім, хто сьогодні висловлює нам слова підтримки. Дякуємо за вашу довіру - ми робимо все необхідне, щоб мінімізувати наслідки цієї події та якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи”, – заявили у компанії.

Bosch разом із логістичним партнером оцінює наслідки руйнувань і шукає рішення, які дозволять забезпечити виконання зобов’язань перед клієнтами й партнерами.

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Атака 5 серпня: що відомо про наслідки для бізнесу

У ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і Київську область балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула одна людина, близько 30 дістали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Пожежі виникли у чотирьох районах Києва. Унаслідок ударів було пошкоджено відділення «Нової пошти», а також зруйновано складські, виробничі та логістичні об’єкти низки компаній.

У Київській області, за наявними даними, загинули 14 людей, ще 27 постраждали. Дев’ятьох загиблих зафіксували у Броварському районі. Масштабні пожежі спалахнули на складах, виробництвах і логістичних об’єктах у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

Зокрема, було знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна».

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Також російська атака знищила головний логістичний склад, де зберігалася продукція INTERTOP Ukraine. Повністю зруйновано й логістичний комплекс із товарами PUMA. За інформацією компанії, ніхто з її команди не постраждав.

Компанія «Епіцентр» повідомила про знищення виробничих і логістичних комплексів у Києві та Калинівці. Один працівник загинув, ще троє дістали поранення. Роботу заводу керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation було повністю зупинено.

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