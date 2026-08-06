Российская атака уничтожила всю продукцию Bosch: компания заявила о масштабных потерях

Российская атака уничтожила склад с продукцией Bosch / © bosch.ua

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В результате российской атаки 5 августа были разрушены складские помещения логистического партнера Bosch, где хранилась продукция компании разных бизнес-направлений.

Об этом говорится в официальном заявлении Bosch.

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По предварительной информации, вся находившаяся на складе продукция была уничтожена. Речь идет, в частности, о товарах для сферы мобильности, потребительских товарах и продукции промышленных технологий.

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В результате атаки никто из сотрудников Bosch и ее логистического партнера не пострадал.

В компании поблагодарили спасателей и представителей местных властей за оперативную реакцию.

"Мы благодарны всем, кто сегодня выражает нам слова поддержки. Спасибо за ваше доверие - мы делаем все необходимое, чтобы минимизировать последствия этого события и как можно быстрее вернуться в привычный режим работы", - заявили в компании.

Bosch вместе с логистическим партнером оценивает последствия разрушений и ищет решения, чтобы выполнить обязательств перед клиентами и партнерами.

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Атака 5 августа: что известно о последствиях для бизнеса

В ночь на 5 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погиб один человек, около 30 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожары возникли в четырех районах Киева. В результате ударов были повреждены отделения «Новой почты», а также разрушены складские, производственные и логистические объекты ряда компаний.

В Киевской области, по имеющимся данным, погибли 14 человек, еще 27 пострадали. Девять погибших зафиксировали в Броварском районе. Масштабные пожары загорелись на складах, производствах и логистических объектах в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.

В частности, был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

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Также российская атака уничтожила главный логистический склад, где хранилась продукция INTERTOP Ukraine. Полностью разрушен и логистический комплекс с товарами PUMA. По информации компании, никто из ее команды не пострадал.

Компания "Эпицентр" сообщила об уничтожении производственных и логистических комплексов в Киеве и Калиновке. Один работник погиб, еще трое получили ранения. Работа завода керамической плитки Epicentr Ceramic Corporation была полностью остановлена.

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