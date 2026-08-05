Сергей Флеш предостерег от пребывания в Эпицентрах во время атак

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Военный эксперт и специалист по радиотехнологиям, а также от недавнего времени советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) призвал украинцев срочно покидать помещение сети «Эпицентр» во время воздушной тревоги.

Об этом он сказал в Telegram.

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«Каждая трагедия когда-то бывает впервые. Не нужно во время воздушных тревог оставаться в магазинах „Эпицентра“. Если вы хотите добра себе, своей семье, пожалуйста — у вас есть несколько минут для того, чтобы покинуть помещение магазина», — предупредил «Флэш».

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Он уточнил, что эта оговорка касается как тревог по баллистике, так и тревог по реактивным «шахедам».

В торговой сети «Эпицентр» пока не прокомментировали это заявление советника президента.

Массированный удар по Киевщине 5 августа

Напомним, этой ночью российская армия нанесла массированный удар по Киевщине. Во время атаки 14 человек погибли, а около 30 получили травмы. В частности, на станции «Квітнева» восемь человек погибли прямо на железнодорожной платформе.

Куда еще ударила РФ сегодня:

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