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"Каждая трагедия когда-то бывает впервые": советник Зеленского призвал немедленно бежать из "Эпицентров" во время тревоги
Советник президента Сергей Флеш предупредил об опасности пребывания в Эпицентре во время тревоги.
Военный эксперт и специалист по радиотехнологиям, а также от недавнего времени советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) призвал украинцев срочно покидать помещение сети «Эпицентр» во время воздушной тревоги.
Об этом он сказал в Telegram.
«Каждая трагедия когда-то бывает впервые. Не нужно во время воздушных тревог оставаться в магазинах „Эпицентра“. Если вы хотите добра себе, своей семье, пожалуйста — у вас есть несколько минут для того, чтобы покинуть помещение магазина», — предупредил «Флэш».
Он уточнил, что эта оговорка касается как тревог по баллистике, так и тревог по реактивным «шахедам».
В торговой сети «Эпицентр» пока не прокомментировали это заявление советника президента.
Массированный удар по Киевщине 5 августа
Напомним, этой ночью российская армия нанесла массированный удар по Киевщине. Во время атаки 14 человек погибли, а около 30 получили травмы. В частности, на станции «Квітнева» восемь человек погибли прямо на железнодорожной платформе.
Куда еще ударила РФ сегодня:
объекты «Эпицентра» в Киеве и Калиновке, что возле столицы. В ходе атаки погиб сотрудник компании, еще трое получили ранения.
атаковала главный склад ROZETKA в Броварах Тремя баллистическими ракетами был полностью уничтожен ключевой распределительный складской комплекс.
ударила по распределительным центрам «Сільпо», в результате чего погибли.