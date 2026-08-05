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- Гламур
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Сергей Притула показал редкое фото своего маленького сына в его первый день рождения и удивил всех прозвищем малыша
Волонтер сделал редкое исключение и поделился тёплыми семейными снимками по случаю первого дня рождения Марка.
Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула впервые за долгое время показал своего младшего сына Марка и трогательно поздравил мальчика с первым днем рождения, раскрыв его необычное домашнее прозвище.
Притула поделился личными снимками в Instagram. Для него такие семейные публикации — скорее исключение, ведь он нечасто показывает детей в соцсетях. На этот раз поводом послужил особый семейный праздник. Волонтер опубликовал фотографию с именинником и посвятил ему теплые слова. При этом он поделился забавной деталью, о которой раньше не рассказывал.
«Самому младшему из Притул сегодня исполнился 1 год! Марко Сергеевич — официально. Калачик — по версии папы. Красавчик — по версии Стефании», — написал Сергей Притула.
Кроме того, телеведущий с присущим ему чувством юмора отметил, что маленький Марко уже успел стать настоящим любимцем всех, кто его знает. По словам Притулы, сын является «бесспорным обладателем приза зрительских симпатий» среди друзей семьи, а также — «главным улыбчиком Киева». В конце поздравления он обратился не только к своему сыну, но и ко всем украинским детям.
«Счастливой судьбы, Калачик! И тебе, и всем украинским детям!» — пожелал волонтер.
Напомним, недавно Сергей Притула показал, как подросла его дочь Соломия, и тронул всех искренним признанием в день ее 9-летия.