Сергей Притула показал редкое фото своего маленького сына в его первый день рождения и удивил всех прозвищем малыша

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула впервые за долгое время показал своего младшего сына Марка и трогательно поздравил мальчика с первым днем рождения, раскрыв его необычное домашнее прозвище.

Притула поделился личными снимками в Instagram. Для него такие семейные публикации — скорее исключение, ведь он нечасто показывает детей в соцсетях. На этот раз поводом послужил особый семейный праздник. Волонтер опубликовал фотографию с именинником и посвятил ему теплые слова. При этом он поделился забавной деталью, о которой раньше не рассказывал.

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«Самому младшему из Притул сегодня исполнился 1 год! Марко Сергеевич — официально. Калачик — по версии папы. Красавчик — по версии Стефании», — написал Сергей Притула.

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Сын Сергея Притулы Марк / © instagram.com/siriy_ua

Кроме того, телеведущий с присущим ему чувством юмора отметил, что маленький Марко уже успел стать настоящим любимцем всех, кто его знает. По словам Притулы, сын является «бесспорным обладателем приза зрительских симпатий» среди друзей семьи, а также — «главным улыбчиком Киева». В конце поздравления он обратился не только к своему сыну, но и ко всем украинским детям.

«Счастливой судьбы, Калачик! И тебе, и всем украинским детям!» — пожелал волонтер.

Напомним, недавно Сергей Притула показал, как подросла его дочь Соломия, и тронул всех искренним признанием в день ее 9-летия.

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