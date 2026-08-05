Сергій Притула показав рідкісне фото маленького сина в його одноріччя й здивував прізвиськом малюка

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Український волонтер і телеведучий Сергій Притула вперше за тривалий час показав молодшого сина Марка та зворушливо привітав хлопчика з першим днем народження, розсекретивши його незвичне домашнє прізвисько.

Особистими кадрами Притула поділився в Instagram. Для нього такі сімейні публікації є радше винятком, адже він нечасто показує дітей у соцмережах. Цього разу приводом стало особливе сімейне свято. Волонтер оприлюднив світлину з іменинником і присвятив йому теплі слова. Водночас він поділився кумедною деталлю, про яку раніше не розповідав.

Реклама

«Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович — офіційно. Калачик — версія тата. Красунчик — версія Стефанії», — написав Сергій Притула.

Реклама

Син Сергія Притули Марк / © instagram.com/siriy_ua

Також телеведучий із властивим йому почуттям гумору зазначив, що маленький Марко вже встиг стати справжнім улюбленцем усіх, хто його знає. За словами Притули, син є «беззаперечним володарем призу глядацьких симпатій» серед друзів родини, а ще — «головним посміхуном Києва». Наприкінці привітання він звернувся не лише до свого сина, а й до всіх українських дітей.

«Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!» — побажав волонтер.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав, як підросла його донька Соломія, та розчулив щирим зізнанням у її 9-річчя.

Новини партнерів