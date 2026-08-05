Стюардеса розкрила секрети комфортного перельоту: про них знають не всі

Літак / © Pixabay

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Сезон відпусток та літніх канікул є найгарячішим періодом в аеропортах, проте уникнути стресу перед подорожжю та зробити переліт зручнішим допоможуть поради досвідчених членів екіпажу.

Про це розповіла стюардеса компанії Ryanair Лола Хіллієр, пише Daily Mail.

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Як уникнути проблем із багажем та рідинами

Основним головним болем для багатьох пасажирів є вимірювання багажу перед посадкою. За словами стюардеси, спеціально для цього можна скористатися сумками від Primark, які відповідають точним розмірам ручної поклажі.

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«Я насправді купила одну як ручну поклажу для своєї команди, бо знаю, що вона точно підійде за розміром. Вони також суворо ставляться до команди щодо розміру наших сумок», — каже вона.

Для економії місця у сумці вона радить використовувати компресійні пакувальні кубики, якими користується і сама під час робочих поїздок. Оскільки правила щодо рідин у різних аеропортах можуть відрізнятися, Хіллієр рекомендує заздалегідь подбати про мініатюрні засоби гігієни.

«Зазвичай я ходжу в Boots і купую туалетні приналежності дорожнього розміру, які можна брати з собою. Але я знаю людей, які… збирають порожні контейнери, використовуючи вже наявні продукти, що є більш економічно вигідним», — каже вона.

Поради для гарного самопочуття та вибору місць

Політ на великій висоті часто викликає зневоднення організму, тому стюардеса радить додавати у пляшку з водою спеціальні ароматизовані таблетки електроліту.

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«Вживання електроліту протягом польоту допоможе вам почуватися набагато краще, особливо якщо у вас виникає повітряна хвороба», — зазначає вона.

Зробити політ зручнішим допоможе і правильний вибір місць у салоні літака.

«Я завжди раджу пасажирам бронювати 17-й ряд, бо незалежно від того, на якому літаку Ryanair ви летите, у вас завжди буде додаткове місце для ніг», — каже Хіллієр.

Якщо не вдалося забронювати ряди біля аварійного виходу, вона рекомендує обирати місця D, E та F у другому ряду, де також є більше простору для ніг.

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Корисні застосунки та бортові акції

Пасажирам радять уважно слухати оголошення екіпажу під час польоту, оскільки на борту часто діють вигідні пропозиції на їжу, напої та товари.

«Багато людей не усвідомлюють, як "у нас насправді багато угод"», — каже Хіллієр.

Крім того, для відстеження статусу рейсу стюардеса радить користуватися безкоштовним застосунком Flightradar24, який допомагає дізнатися про затримки швидше, ніж офіційне табло в аеропорту.

«Я постійно використовую його як бортпровідник, щоб дізнатися, де мій рейс або наскільки він затримується, — каже Хіллієр. — Пасажири також можуть використовувати застосунок, щоб перевіряти оновлений час вильоту, залишаючись в курсі будь-яких новин про затримки».

Нагадаємо, загублений багаж — одна з тих ситуацій, про які ніхто не хоче думати перед відпусткою. Проте авіакомпанії не застраховані від помилок, а кілька днів без одягу, ліків або необхідних речей можуть легко зіпсувати довгоочікувану подорож.

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