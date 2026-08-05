Тонкий шар чи великі шматки: скільки вершкового масла можна їсти без шкоди для здоров’я

Чому нова мода на вершкове масло лякає дієтологів / © pixabay.com

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Тривалий час вершкове масло перебувало в «чорному списку» дієтологів через високий вміст насичених жирів і холестерину.

Видання Daily Mail зібрало висновки провідних експертів щодо того, як вершкове масло насправді впливає на організм і скільки його можна споживати без шкоди для здоров’я.

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Намащувати на тости, розтопити в соусах, змішати в тісто для тортів — вершкове масло завжди було невід’ємною частиною кухні. Але останнім часом вершкове масло вийшло з ролі допоміжного інгредієнта та стало головним.

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У TikTok авторка контенту Мері Алексіс регулярно публікує відео, на яких вона їсть величезні купи вершкового масла, покриті глазур’ю, і ці відео набирають понад десять мільйонів переглядів. А в Парижі в липні відкрився перший у світі «бар з вершковим маслом» Le Butter Shop, де покупці можуть скуштувати вершкове масло розміром з буханець хліба з різноманітними смаками.

Але хоча мало хто з експертів з харчування рекомендував би їсти шматочки вершкового масла або додавати його до ранкової кави, що насправді станеться, якщо регулярно вживати масло в таких кількостях?

За словами Софі Медлін, дієтологині-консультантки CityDietitians, «немає нічого поганого в тому, щоб іноді смакувати високоякісне масло, але робити його зіркою кожної трапези — це зовсім інша історія».

«З точки зору харчування, масло також витісняє продукти, які, як ми знаємо, корисні для здоров’я серця, такі як овочі, бобові, цільнозернові продукти та джерела ненасичених жирів», — каже дієтологиня.

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Зокрема Медлін наголошує, що тонкий шар масла на тост чи канапку, або використання невеликої кількості під час приготування їжі є цілком розумним.

«Проблема виникає, коли масло стає основним інгредієнтом кількох страв щодня — найбільше занепокоєння викликає серцево-судинне здоров’я. Дієта, яка постійно містить багато насичених жирів, може підвищити рівень поганого холестерину, що є основним фактором ризику серцевих нападів та інсультів», — пояснює експертка.

Велика кількість вершкового масла також може сприяти надмірному споживанню калорій, збільшуючи ризик збільшення ваги з часом. Типовий брусок вершкового масла вагою 250 г містить близько 1860 калорій — майже цілий денний запас енергії для багатьох дорослих.

Він також містить 130 г насичених жирів, що більш ніж вчетверо перевищує рекомендовану добову норму для чоловіків (30 г) та більш ніж вшестеро перевищує рекомендовану норму для жінок (20 г).

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Це не означає, що вершкове масло за своєю суттю шкідливе. Якщо вживати його в помірних кількостях, воно може бути частиною збалансованого раціону та справді забезпечує деякі корисні поживні речовини. Однак ці поживні речовини можна отримати з багатьох інших продуктів, які містять набагато менше насичених жирів.

А коли йдеться про альтернативи вершковому маслу, дієтологиня Медлін наголошує, що оливкова олія є кращою заміною маслу. За її словами, заміна насичених жирів, таких як вершкове масло, ненасиченими жирами, такими як оливкова олія, пов’язана зі зниженням рівня холестерину та зменшенням ризику серцевих захворювань.

Зрештою, коли справа доходить до масла, Медлін пояснює, що час від часу намащувати ним тости — це нормально.

«Якщо хтось насолоджується великою кількістю вершкового масла під час відпустки або в особливому ресторані, це навряд чи матиме суттєвий вплив, якщо його звичайний раціон збалансований. Проблема полягає в тому, коли соціальні мережі заохочують випадкові ласощі стати щоденними звичками», — підсумувала експертка.

Раніше дієтологи назвали 7 продуктів, які варто їсти щодня для здоров’я серця і мозку.

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