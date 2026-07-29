Найкорисніші олії для заправки салатів: обираємо за порадами дієтологів

Олія

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Олія для салату є найпростішим способом покращити смак страви та збагатити її корисними речовинами. Проте вибір конкретного виду олії відіграє ключову роль, адже кожна з них має унікальний набір ненасичених жирів, антиоксидантів та рослинних сполук. Розбираємося, яку олію краще використовувати для салатів.

1. Оливкова олія

Оливкова олія екстра-класу багата на поліфеноли — корисні речовини, яких набагато менше у звичайній чи очищеній олії. Дослідження показують, що якщо щодня вживати від 20 до 30 грамів такого продукту, можна помітно знизити ризик інсульту та хвороб серця. Поліфеноли діють як протизапальний засіб, покращують стан судин, нормалізують рівень холестерину та допомагають знизити артеріальний тиск. Завдяки цьому робота серця суттєво покращується.

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2. Олія каноли (рапсова)

Олія каноли, яку виробляють із певних сортів ріпаку, ефективно знижує рівень загального холестерину та помітно зменшує кількість ліпопротеїнів низької щільності, тобто шкідливого холестерину, краще за багато інших видів олій.

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Високий рівень холестерину є головним чинником розвитку серцевих недуг, які сьогодні залишаються провідною причиною смертності у світі. Попри певну скептичну репутацію ріпакової олії в минулому, сучасні наукові дані доводять, навіть такі незначні зміни в щоденному меню, як використання олії каноли для заправки салатів, здатні суттєво оздоровити серцево-судинну систему.

3. Олія авокадо

Олія авокадо багата на корисні ненасичені жири та важливі мікроелементи, зокрема на вітамін E, а в одній її столовій ложці міститься близько 10 грамів мононенасичених жирів.

Деякі експерименти показують, що її додавання до страв може покращувати показники обміну речовин після їжі. Крім того, ранні дослідження на тваринах демонструють здатність олії авокадо покращувати ліпідний профіль, а саме збільшувати рівень «хорошого» холестерину та знижувати загальний холестерин разом із ліпопротеїнами низької щільності. Проте для остаточних висновків щодо її ролі в регуляції рівня холестерину в організмі людини необхідні додаткові масштабні дослідження.

4. Горіхова олія

Волоська горіхова олія містить велику концентрацію чистих жирів, 90 відсотків яких становлять саме корисні ненасичені жирні кислоти, тому навіть одна столова ложка забезпечує організм значною добовою нормою цих речовин.

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На відміну від звичайної оливкової олії, яку зазвичай використовують у великих кількостях для повсякденної кухні, олія з волоських горіхів має дуже насичений смак і швидко псується при нагріванні чи зберіганні, через що її додають до страв у мінімальних порціях як концентровану заправку.

5. Лляна олія

Наукові дані показують, що лляна олія здатна зменшувати запальні процеси, що особливо важливо для людей із підвищеним рівнем холестерину або ішемічною хворобою серця. Позитивний вплив цього продукту на серцево-судинну систему пояснюється його унікальним жирнокислотним складом, зокрема високим вмістом альфа-ліноленової кислоти. В одній столовій ложці лляної олії міститься 9 грамів поліненасичених жирів. Потрапляючи в організм, ця кислота частково перетворюється на інші довголанцюгові омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у регуляції рівня холестерину.

Яка смак додає олія

Вибір конкретної олії залежить від бажаних смакових відтінків:

Нерафінована оливкова олія ідеально підходить для приготування звичних повсякденних вінегретів та класичних салатів.

Олія авокадо допомагає створити ніжну заправку з приємною кремовою текстурою.

Рапсова олія забезпечує нейтральний смак, який не перебиває інші інгредієнти страви.

Горіхова олія додає яскравого та насиченого горіхового аромату.

Лляна олія чудово підходить виключно для холодних заправок без жодного додаткового підігріву.

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