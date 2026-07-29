Затонуле судно біля Одеси / © Одеська ОВА

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Станом на середу, 29 липня, в акваторії Чорного моря поблизу місця затоплення суховантажа GOLDEN LEO, який пішов на дно після російської ракетної атаки, ознак забруднення нафтопродуктами не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, після позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій усі профільні служби та наукові установи продовжують безперервний моніторинг акваторії Чорного моря.

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Крім того, вже визначено механізм оперативного залучення сил і засобів для ліквідації можливих наслідків, зокрема сорбентів та спеціалізованої техніки.

Олег Кіпер зазначив, що за результатами аналізу супутникових матеріалів місцеположення затонулого судна встановлено, а станом на 29 липня жодних ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами не виявлено.

Водночас моніторинг триває, а ситуація перебуває на постійному контролі.

Нагадаємо, що екологічні ризики в районі затоплення судна в Одеській затоці залишаються високими. На борту комерційного судна GOLDEN LEO, ураженого російською ракетою, досі перебуває близько 150 тонн мазуту та дизельного пального, а також кілька тонн машинного мастила.

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Навіть повільне просочування цих нафтопродуктів у морську воду може завдати серйозної шкоди прибережній зоні Одещини та екосистемі Чорного моря, тому українські служби продовжують цілодобове спостереження за місцем аварії.

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