Які продукти, за словами лікаря, насправді шкодять волоссю: але ми всі їх їмо та любимо

Продукти для волосся

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Здоров’я та густота нашого волосся залежать не лише від якісних шампунів чи масок, а й від того, що саме потрапляє на тарілку щодня. Особливо гостро це питання постає у теплу пору року, коли звичний раціон часто змінюється на користь швидких перекусів, солодощів та пікніків. За словами фахівця з клініки волосся доктора Емраха Чініка, дефіцит важливих вітамінів, білків і мінералів здатний серйозно порушити природний цикл росту волосся та спровокувати його рясне випадіння.

Яке літнє меню шкодить волосяним фолікулам

У спекотні місяці люди зазвичай починають споживати набагато більше легковажних страв, десертів та алкоголю, забуваючи про повноцінне підживлення організму. Волосяні фолікули потребують постійного та стабільного надходження корисних речовин, щоб формувати міцні й здорові пасма. Якщо ж основу меню починають становити продукти глибокої переробки, це незмінно позначається на стані шкіри голови та якості волосся.

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Чому ці три види продуктів шкодять волоссю

Морозиво та надлишок цукру

Улюблені літні ласощі приносять чимало задоволення у спеку, проте регулярне захоплення солодощами завдає удару по організму. Високий вміст цукру здатний запускати внутрішні запальні процеси, які вкрай негативно впливають на середовище волосяних фолікулів.

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Окрім того, різкі стрибки рівня цукру в крові порушують нормальне транспортування поживних мікроелементів до шкіри голови. Аби підтримати здоров’я волосся, лікарі радять частіше замінювати магазинне морозиво свіжими фруктами та ягодами, які багаті на потужні антиоксиданти й вітаміни.

Ковбаски та оброблене м’ясо

Сезон пікніків та барбекю важко уявити без смачних ковбасок, але регулярне вживання подібної їжі не додає здоров’я. Перероблене м’ясо зазвичай містить велику кількість важких жирів і водночас страждає від нестачі цінних вітамінів і мінералів.

Волосяним фолікулам необхідні якісні білкові сполуки та мікроелементи для повноцінного розвитку, тому дієта, де переважають напівфабрикати та ковбасні вироби, неминуче призводить до погіршення структури волосся. Замість важкого м’яса на грилі експерти рекомендують обирати легші джерела білка — курятину, нежирну рибу, яйця та свіжі овочеві салати.

Алкогольні коктейлі та зневоднення

Літні зустрічі з друзями часто супроводжуються освіжаючими коктейлями, проте надмірне споживання спиртного дуже швидко відбивається на зовнішності. Алкоголь має яскраво виражений сечогінний ефект, через що організм стрімко втрачає вологу.

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Оскільки адекватне зволоження є критично важливим для здоров’я шкіри голови, зневоднення одразу робить локони сухими та ламкими. Ба більше, алкогольні напої суттєво ускладнюють повноцінне засвоєння заліза, цинку та вітамінів групи B, які відповідають за ріст і міцність волосся. Навіть під час відпочинку важливо дотримуватися балансу, випиваючи достатньо звичайної чистої води для підтримки водного балансу.

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