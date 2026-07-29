Україна більше не відповідатиме ударом на удар: новий очільник Міноборони пояснив чому

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що у війні з Росією Київ має діяти асиметрично та максимально ефективно використовувати наявні ресурси. За його словами, саме такий підхід дозволить завдавати противнику більших втрат.

Про це пише Reuters.

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Хмара наголосив, що Україна не може дозволити собі вести війну за принципом дзеркальної відповіді.

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«Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично», — заявив він.

За словами керівника оборонного відомства, він уже має чітке бачення того, які інструменти та підходи можуть забезпечити найкращий результат на полі бою.

«У мене в голові є чітка картина того, що використовується, що можна використовувати проти ворога і що може бути найефективнішим у майбутньому», — сказав Хмара.

Що серед головних приорітетів

Очільник Міноборони підкреслив, що успіх військових операцій залежить не лише від озброєння, а й від ефективного управління ресурсами та логістики. За його словами, особливу увагу необхідно приділяти забезпеченню українських підрозділів усім необхідним обладнанням.

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Також Хмара зазначив, що українські далекобійні удари мають бути такими, щоб збитки, завдані Росії, значно перевищували витрати на їх проведення.

Хмара також висловив сподівання, що співпраця України та Сполучених Штатів переросте у довгострокове стратегічне партнерство. На його думку, Україна може поділитися з американськими партнерами унікальним досвідом ведення сучасної війни.

Крім того, виконувач обов’язків міністра оборони наголосив, що для захисту від російських повітряних атак Україні надзвичайно важливо отримати можливість виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot на власній території.

Війна в Україні — останні новини

До слова, Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатичного завершення війни та тимчасового перемир’я, проте Кремль блокує цей процес через небажання Путіна зупиняти бойові дії. За словами президента, через російську агресію Україна та міжнародні партнери змушені посилювати санкції і тиск на Москву.

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До слова, американські сенатори, співавтори законопроєкту про посилення санкцій проти Росії заявили, що документ повинен стати потужним інструментом тиску на Кремль та способом змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Зокрема, запропоновані заходи мають перекрити Росії можливість заробляти на продажі нафти й газу, зокрема за допомогою так званого тіньового флоту.

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