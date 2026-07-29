Ви все життя зберігали яйця неправильно: ось скільки вони насправді залишаються свіжими

Скільки зберігаються яйця в холодильнику / © pexels.com

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Насправді ж вони можуть залишатися безпечними для споживання значно довше. Головне — правильно їх зберігати та знати, на які ознаки звертати увагу.

Скільки зберігаються яйця в холодильнику

За рекомендаціями експертів із харчової безпеки, сирі курячі яйця в шкаралупі можуть зберігатися в холодильнику від 3 до 5 тижнів за умови постійної температури близько +4 °C або нижче. При цьому дата на упаковці не завжди означає, що після неї продукт автоматично стає непридатним до вживання.

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З часом якість яйця поступово погіршується: білок стає рідшим, а жовток менш пружним. Проте це не означає, що продукт обов’язково небезпечний.

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Чому не варто одразу викидати яйця після закінчення терміну придатності

Дата «Краще спожити до» або аналогічне маркування допомагає виробникам і магазинам контролювати обіг продукції. Якщо яйця постійно перебували в холодильнику та не мають ознак псування, вони часто залишаються придатними ще деякий час після цієї дати.

Втім, покладатися лише на календар не варто. Перед використанням краще перевірити сам продукт.

Як зрозуміти, що яйце вже зіпсувалося

Найпростіший спосіб — розбити яйце в окрему миску.

Викинути його слід, якщо:

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з’явився різкий неприємний або сірчаний запах;

білок або жовток мають незвичний колір;

на шкаралупі є тріщини, пліснява чи слиз;

вміст виглядає підозріло або має дивну консистенцію.

Популярний «водний тест», коли яйце опускають у воду, може лише приблизно показати його вік. Якщо яйце спливає, це означає, що всередині збільшилася повітряна камера, але такий результат не завжди свідчить про псування. Остаточну відповідь дають лише запах і зовнішній вигляд після розбиття.

Як правильно зберігати яйця

Щоб яйця довше залишалися свіжими, експерти радять дотримуватися кількох простих правил:

залишайте яйця в оригінальній картонній упаковці;

зберігайте їх на внутрішній полиці холодильника, а не на дверцятах;

підтримуйте стабільну низьку температуру;

не мийте яйця перед зберіганням — це може пошкодити природний захисний шар.

Картонна упаковка також допомагає захистити яйця від сторонніх запахів, адже шкаралупа має пористу структуру й легко їх вбирає.

Домашні та магазинні яйця: чи є різниця

Домашні яйця можуть зберігатися інакше, ніж магазинні, особливо якщо вони не були вимиті після збору. У різних країнах правила оброблення яєць відрізняються, тому універсальних термінів немає. Якщо ви купуєте домашні яйця, найкраще уточнити у продавця, чи проходили вони миття та як їх рекомендується зберігати.

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Не поспішайте викидати яйця лише тому, що дата на упаковці вже минула. Якщо вони правильно зберігалися, не мають неприємного запаху, а їхній вигляд не викликає сумнівів, продукт може залишатися безпечним ще кілька тижнів. Правильне зберігання допоможе не лише уникнути ризиків для здоров’я, а й зменшити харчові відходи та заощадити гроші.

FAQ

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику?

За правильних умов зберігання сирі яйця в шкаралупі залишаються придатними 3–5 тижнів. При цьому важливо тримати їх у холодильнику при температурі близько +4 °C та не залишати надовго при кімнатній температурі.

Як перевірити, чи яйце свіже?

Найнадійніший спосіб — розбити яйце в окрему ємність. Якщо воно має нормальний запах, природний колір і звичайну консистенцію, його можна використовувати. Якщо ж з’явився різкий запах, змінився колір або є інші ознаки псування, таке яйце краще викинути.

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