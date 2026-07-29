Самые полезные масла для заправки салатов: выбираем по советам диетологов

Масло

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Масло для салата — самый простой способ улучшить вкус блюда и обогатить его полезными веществами. Однако, выбор конкретного вида масла играет ключевую роль, ведь каждое из них имеет уникальный набор ненасыщенных жиров, антиоксидантов и растительных соединений. Разбираемся, какое масло лучше использовать для салатов.

1. Оливковое масло

Оливковое масло экстра-класса богато полифенолами — полезными веществами, которых гораздо меньше в обычном или очищенном масле. Исследования показывают, что если ежедневно употреблять от 20 до 30 г такого продукта, можно заметно снизить риск инсульта и болезней сердца. Полифенолы действуют как противовоспалительное средство, улучшают сосуды, нормализуют уровень холестерина и помогают снизить артериальное давление. Благодаря этому работа сердца существенно улучшается.

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2. Масло канолы (рапсовое)

Масло канолы, производимое из определенных сортов рапса, эффективно снижает уровень общего холестерина и заметно уменьшает количество липопротеинов низкой плотности, то есть вредного холестерина, лучше многих других видов масел.

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Высокий уровень холестерина является основным фактором развития сердечных недугов, которые сегодня остаются ведущей причиной смертности в мире. Несмотря на определенную скептическую репутацию рапсового масла в прошлом, современные научные данные доказывают даже такие незначительные изменения в ежедневном меню, как использование масла канолы для заправки салатов, способные существенно оздоровить сердечно-сосудистую систему.

3. Масло авокадо

Масло авокадо богато полезными ненасыщенными жирами и важными микроэлементами, в частности витамином E, а в одной его столовой ложке содержится около 10 граммов мононенасыщенных жиров.

Некоторые эксперименты показывают, что ее добавление в блюда может улучшать показатели обмена веществ после еды. Кроме того, ранние исследования на животных демонстрируют способность масла авокадо улучшать липидный профиль, а именно увеличивать уровень хорошего холестерина и снижать общий холестерин вместе с липопротеинами низкой плотности. Однако для окончательных выводов по поводу ее роли в регуляции уровня холестерина в организме человека необходимы дополнительные масштабные исследования.

4. Ореховое масло

Грецкое ореховое масло содержит большую концентрацию чистых жиров, 90 процентов которых составляют именно полезные ненасыщенные жирные кислоты, поэтому даже одна столовая ложка обеспечивает организм значительной суточной нормой этих веществ.

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В отличие от обычного оливкового масла, обычно используемого в больших количествах для повседневной кухни, масло из грецких орехов имеет очень насыщенный вкус и быстро портится при нагревании или хранении, из-за чего его добавляют к блюдам в минимальных порциях как концентрированную заправку.

5. Льняное масло

Научные данные показывают, что льняное масло способно уменьшать воспалительные процессы, что особенно важно для людей с повышенным уровнем холестерина или ишемической болезнью сердца. Положительное влияние этого продукта на сердечно-сосудистую систему объясняется его уникальным жирнокислотным составом, в частности высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты. В одной столовой ложке льняного масла содержится 9 г полиненасыщенных жиров. Попадая в организм, эта кислота частично превращается в другие длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, которые играют немаловажную роль в регуляции уровня холестерина.

Какой вкус добавляет масло

Выбор конкретного масла зависит от желаемых вкусовых оттенков:

Нерафинированное оливковое масло идеально подходит для приготовления повседневных винегретов и классических салатов.

Масло авокадо помогает сделать нежную заправку с приятной кремовой текстурой.

Рапсовое масло обеспечивает нейтральный вкус, не перебивающий другие ингредиенты блюда.

Ореховое масло придает яркий и насыщенный ореховый аромат.

Льняное масло отлично подходит исключительно для холодных заправок без дополнительного подогрева.

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