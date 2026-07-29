Бензин в Україні може подорожчати до 150 грн за літр: експерт назвав причину

Паливо / © pixabay.com

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Вартість бензину в Україні може зрости до 150 гривень за літр через проблеми з постачанням пального та дорожчу логістику. Експерт паливного ринку Сергій Куюн заявив, що ціна понад 100 гривень за літр уже не виглядає нереалістичною.

Про це директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Куюна, ринок уже демонструє перші ознаки можливого подорожчання.

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«Це не є якась фантастична цифра і ринок на ній не зациклюється», — сказав експерт, коментуючи появу гуртових цін на рівні 98 гривень за літр.

Він пояснив, що після додавання витрат на транспортування, роботу автозаправної станції та мінімальної торгової націнки роздрібна ціна легко перевищує позначку 100 гривень за літр.

Чому виникла проблема з пальним

За словами експерта, головна причина — дефіцит традиційних джерел імпорту.

Через нестачу звичних обсягів українські компанії змушені закуповувати пальне на більш віддалених ринках, зокрема у Німеччині та Нідерландах. Такі поставки потребують значно довшої логістики, що автоматично збільшує кінцеву вартість бензину.

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Куюн зазначив, що саме транспортні витрати найближчим часом визначатимуть ціну на українських АЗС. Чим далі доводиться везти ресурс, тим дорожче він коштуватиме кінцевому споживачу.

Експерт наголосив, що сьогодні ключовим завданням для ринку є уникнення дефіциту пального.

«Головне завдання зараз — забезпечити постійну наявність пального на АЗС. Якщо для цього доведеться купувати дорогий ресурс у Європі, цінники на заправках коригуватимуть відповідно до нових закупівель — будь це 110, 120 чи більше гривень за літр», — пояснив Сергій Куюн.

За його словами, стабільне забезпечення країни пальним зараз важливіше, ніж утримання низьких цін на автозаправних станціях.

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Дизельна криза в Україні — останні новини

Нагадаємо, водіям варто готуватися до суттєвого здорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту.

До слова, на українському ринку виникла нестача дизельного пального, що вже впливає на ціни. За словами експерта Дмитра Льоушкіна, масштабного дефіциту немає, але постачання ускладнилося і подорожчало. Ціна може сягнути близько 95 грн за літр, а за несприятливого розвитку ситуації — перевищити 100 грн.

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