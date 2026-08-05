Літак різко «провалився» в небі: пасажирів після посадки забрали медики

Air India (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Літак Air India, який летів із тайського Пхукета до Делі, потрапив у зону сильної турбулентності та різко змінив висоту. Кільком пасажирам і членам екіпажу знадобилася медична допомога.

Про це повідомляє Independent.

Реклама

Інцидент стався 4 серпня на рейсі AI2379. Попри турбулентність, літак благополучно приземлився в Делі близько 11:00.

Реклама

В авіакомпанії заявили, що серйозних травм не зафіксували. Точну кількість постраждалих там не назвали. За даними місцевих медіа, до медичного закладу в аеропорту доправили десятьох пасажирів і двох членів екіпажу.

На кадрах з аеропорту видно автомобілі швидкої допомоги та людей, яких вивозили з термінала на кріслах колісних. У деяких були пов’язки на голові.

Один із пасажирів розповів, що під час польоту літак раптово нахилився і залишався в такому положенні кілька хвилин. За його словами, травм могли зазнати від 15 до 20 людей, зокрема немовля. Офіційно ці дані не підтверджені.

Air India пообіцяла надати постраждалим необхідну допомогу та співпрацювати з органами, які розслідують інцидент.

Реклама

Як повідомлялося, поблизу авіабази Miramar у Сан-Дієго (Каліфорнія) розбився винищувач F-35B. Пілот встиг катапультуватися. У заяві Корпусу морської піхоти аварію назвали нещасним випадком класу А». Це найвища категорія нещасних випадків, якою кваліфікують збитки, що перевищують 2 млн дол.

Новини партнерів