Борт Aerodiana втратив зв’язок із диспетчерами / © Associated Press

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Туристичний літак розбився під час польоту над археологічною пам’яткою ліній Наска на півдні Перу. Унаслідок катастрофи загинули 13 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

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Місцева влада повідомила, що літак упав у районі Пуебло-В’єхо. Це приблизно за шість кілометрів від міста Наска. Відстань до самої археологічної пам’ятки становить близько 12 кілометрів. Повітряне судно належало місцевій перуанській авіакомпанії Aerodiana. Представники влади підтвердили цю інформацію.

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Літак вилетів з аеропорту Піско. Він мав здійснити туристичний політ над лініями Наска. Однак за кілька хвилин після зльоту борт утратив зв’язок із диспетчерською вежею. Причини катастрофи поки не встановлені. Місцева влада заявила про початок розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині сталася смертельна авіакатастрофа за участю легкого літака. Після падіння на житловий будинок влада повідомила про загиблого.

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