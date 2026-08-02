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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Розбився туристичний літак — не вижив ніхто

На борту літака перебували 11 пасажирів і двоє пілотів. Усі вони загинули. Інформації про тих, хто вижив, немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Борт Aerodiana втратив зв’язок із диспетчерами

Борт Aerodiana втратив зв’язок із диспетчерами / © Associated Press

Туристичний літак розбився під час польоту над археологічною пам’яткою ліній Наска на півдні Перу. Унаслідок катастрофи загинули 13 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада повідомила, що літак упав у районі Пуебло-В’єхо. Це приблизно за шість кілометрів від міста Наска. Відстань до самої археологічної пам’ятки становить близько 12 кілометрів. Повітряне судно належало місцевій перуанській авіакомпанії Aerodiana. Представники влади підтвердили цю інформацію.

Літак вилетів з аеропорту Піско. Він мав здійснити туристичний політ над лініями Наска. Однак за кілька хвилин після зльоту борт утратив зв’язок із диспетчерською вежею. Причини катастрофи поки не встановлені. Місцева влада заявила про початок розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині сталася смертельна авіакатастрофа за участю легкого літака. Після падіння на житловий будинок влада повідомила про загиблого.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2595
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