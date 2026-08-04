РФ масово підняла у небо літаки А-50У: що це означає для України

Літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У

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Російська армія після майже повної перерви відновила регулярне використання літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

Про це повідомляє Мілітарний.

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Як зазначається у матеріалі з посиланням на аналіз проєкту «КіберБорошно», від початку червня літаки А-50У майже не залучалися до бойових чергувань поблизу українського напрямку.

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У період від 4 до 22 червня аналітики зафіксували лише окремі переміщення цих літаків. Зокрема, йшлося про повернення до експлуатації відремонтованого борту з номером «47 червоний», а також переліт за маршрутом Воркута — Оленья.

Втім, уже після 23 червня ситуація суттєво змінилася. Один із літаків А-50У почав регулярно виконувати нічні бойові чергування над тиловими регіонами Росії, переважно в повітряному просторі Ульяновської та Самарської областей.

За даними дослідження, така активність тривала до завершення періоду спостереження. Загалом аналітики нарахували близько 60 польотів.

У матеріалі також зазначається, що 4 липня літак А-50У відіграв важливу роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет.

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Раніше літаки цього типу переважно базувалися на аеродромах «Іваново» та «Ульяновськ». Згодом російське командування змінило тактику, розосередивши їх на інших тилових авіабазах.

Зокрема, А-50У почали використовувати з аеродромів «Большое Савино» в Пермі, «Оренбург-2» та «Челябінськ».

Окрему увагу аналітики звернули на подію 7 липня, коли Росія одночасно підняла в повітря чотири літаки А-50У. За їхньою оцінкою, це майже весь боєздатний парк таких літаків, який нині має РФ.

Таким чином, за короткий проміжок часу російська армія перейшла від майже повної відсутності використання А-50У до їхнього регулярного застосування.

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На думку аналітиків, Москва таким чином прагне посилити контроль повітряного простору та підвищити ефективність виявлення українських ракетних засобів ураження.

А-50У є літаком далекого радіолокаційного виявлення, здатним виявляти повітряні цілі на великій відстані та передавати інформацію системам протиповітряної оборони й бойовій авіації. Саме тому він залишається одним із ключових елементів російської системи управління повітряними операціями.

Раніше повідомлялося, що російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, який було знищено над Азовським морем у січні 2024 року, міг бути уражений ракетою ЗРК Patriot.

Ми раніше інформували, що чергове знищення літака А-50 стало однією з найбільших втрат російської авіації у війні проти України.

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