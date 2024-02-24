Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У: що відомо 

Це вже другий такий літак на рахунку українських військових.

Чергове знищення літака А-50 стало однією з найбільших втрат російської авіації у війні проти України. Росії бракує таких літаків, і вона їх більше не випускає. Крім того, на борту А-50 могли бути досвідчені спеціалісти, яких складно підготувати.

ТСН.ua зібрав інформацію, яка наразі відома про втрату окупантів.

Командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття унікального російського літака радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем.

"Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!" Святкувати треба вдома...", - написав він у Телеграм.

Олещук подякував військовослужбовцям ВПС та Головного управління розвідки Міноборони, які брали участь в операції.

У ГУР також підтвердили інформацію про збиття літака А-50У. За даними української розвідки, збито нову модернізовану версію літака, його вартість становила 350 млн доларів.

"Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ", - зазначили у відомстві.

Літак А-50 / Фото: Associated Press

Російські ЗМІ наразі повідомляють про падіння двох літальних апаратів в Краснодарському краї поблизу узбережжя Азовського моря.

"Два літальні апарати впали на території Канівського району Краснодарського краю, почалася пожежа, загрози житловим будинкам немає, повідомляє оперативний штаб регіону", - повідомило офіційне інформагентство ТАСС.

Міністерство оборони Росії інформацію ще не коментувало.

Чим могли збити літак

ЗМІ пишуть, що ЗСУ використали ЗРК С-200, щоб вразити літак.За задумом радянських інженерів, саме комплекси С-200 мали збивати американські стратегічні бомбардувальники – носії ядерної зброї, водночас інші цілі – менш помітні та низьколітаючі – збивати було вже важче.

Які характеристики у ЗРК С-200:

Максимальна висота ураження цілей — 40 кілометрів

Мінімальна висота ураження цілей — 300 метрів

Максимальна дальність ураження великих дозвукових літаків — 300 кілометрів, винищувачів-бомбардувальників типу F-16 — 190 кілометрів, а крилатих ракет типу ASALM — 60 кілометрів

Максимальна швидкість цілей, які може вразити ЗРК, — до 4300 кілометрів на годину

Кількість одночасно обстрілюваних цілей п'ятиканальним полковим комплексом — до 5

Кількість ракет, які можуть одночасно бути приведені на одну ціль — до 3

Час розгортання на підготовленій позиції — 24 години

Час приведення в бойову готовність із режиму чергування — 1,5 хвилини

Час підготовки ракети до старту — 40 секунд

Довідка:

А-50 - це радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його мета - виявляти та відстежувати повітряні та морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони. У Росії є лише кілька таких літаків.Він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари.

У Росії існували лише дев'ять одиниць літаків ДРЛО А-50 і чотири модернізовані версії - А-50У.

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