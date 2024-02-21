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Ігнат розповів, скільки бойових літаків є в Росії

Ігнат розповів, скільки бойових літаків є в Росії

Юрій Ігнат. Фото: Facebook Yuriy Ignat.

Щороку РФ поставляє нові судна.

Наразі російська армія має на озброєнні близько 1500 літаків. Сили оборони постійно знищують авіатехніку ворога. 

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю "Укрінформ".

З його словами, РФ має багато авіації. Йдеться про близько 1,5 тис. бойових літаків, які росіяни мають в складі по всій території. Крім того, є застарілі на зберіганні. 

"Літаки різні - є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? Якщо навіть із 1500 знищено близько 300 - то це серйозний відсоток", - наголосив Юрій Ігнат.

Представник ПС каже, що Росія щороку поставляє нові літаки. Втім, їх не так багато.

"Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки Су-30СМ, кілька Су-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - зауважив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, протягом 17-19 лютого українськими захисниками було знищено шість російських літаків: чотири Су-34 і два - Су-35. Речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що більш доцільно знищувати самі літальні апарати, з яких ворог запускає КАБи. Адже за добу ворог може запускати по сто керованих авіаційних бомб.

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