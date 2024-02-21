Ігнат розповів, скільки бойових літаків є в Росії

Наразі російська армія має на озброєнні близько 1500 літаків. Сили оборони постійно знищують авіатехніку ворога.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю "Укрінформ".

З його словами, РФ має багато авіації. Йдеться про близько 1,5 тис. бойових літаків, які росіяни мають в складі по всій території. Крім того, є застарілі на зберіганні.

"Літаки різні - є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? Якщо навіть із 1500 знищено близько 300 - то це серйозний відсоток", - наголосив Юрій Ігнат.

Представник ПС каже, що Росія щороку поставляє нові літаки. Втім, їх не так багато.

"Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки Су-30СМ, кілька Су-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - зауважив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, протягом 17-19 лютого українськими захисниками було знищено шість російських літаків: чотири Су-34 і два - Су-35. Речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що більш доцільно знищувати самі літальні апарати, з яких ворог запускає КАБи. Адже за добу ворог може запускати по сто керованих авіаційних бомб.

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