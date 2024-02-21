ЗСУ знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34

Українські оборонці знищили ще один російський бомбардувальник Су-34. Втім, де це сталося, наразі не відомо.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Мінус один. Працюємо далі. Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья", - йдеться у повідомленні.

Олещук наголосив, що задоволений результатами гарної бойової роботи.

Нагадаємо, протягом 17-19 лютого українськими захисниками було знищено шість російських літаків: чотири Су-34 і два - Су-35. Речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що більш доцільно знищувати самі літальні апарати, з яких ворог запускає КАБи. Адже за добу ворог може запускати по сто керованих авіаційних бомб.

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