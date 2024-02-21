ВСУ уничтожили еще один вражеский бомбардировщик Су-34

Украинские защитники уничтожили еще один российский бомбардировщик Су-34. Впрочем, где это произошло, пока неизвестно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Минус один. Работаем дальше. В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья", — говорится в сообщении.

Олещук подчеркнул, что доволен результатами хорошей боевой работы.

Напомним, в течение 17-19 февраля украинскими защитниками было уничтожено шесть российских самолетов: четыре Су-34 и два – Су-35. Спикер ПС Юрий Игнат отметил, что более целесообразно уничтожать самые летательные аппараты, из которых враг запускает КАБ. Ведь в сутки враг может запускать по сто управляемых авиационных бомб.

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