Курс валют на 21 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 21 февраля. Стоимость доллара – 38,47 грн., что на 19 коп. больше курса накануне. Евро прибавил еще на 30 коп., а польский злотый – 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,47 грн (+19 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,54 грн (+30 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,61 грн (+9 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,20 – 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн

"УкрСиббанк" — 38,10 — 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 38,25 – 38,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 40,95 — 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,20 – 41,80 грн

"УкрСиббанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,35 – 42,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,38 – 9,78 грн

"Сбербанк" — 9,20 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,75 грн

Как сообщалось, в Украине подорожал автогаз. В сетях АЗС в среднем стоимость увеличилась на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

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