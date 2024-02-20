В Украину идет потепление: синоптикиня назвала даты

Уже со среды, 21 декабря, в Украине станет теплее. Территорию страны накроют воздушные потоки с юга, которые принесут тепло даже в северных областях

Об этом в интервью NV рассказала синоптика "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

"Уже 21-22 февраля ночью от +3 градуса. В отдельных регионах температура еще опустится до -4 мороза, но все равно тенденция в сторону ее повышения. Днем +2…+8. В четверг, 22 февраля, в западных и частично южных" днем даже до +11 может прогреться воздух", — рассказала она.

В течение 20-21 февраля через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты с северо-запада, которые принесут на запад, Винницкую и большинство северных областей небольшой локальный мокрый снег и дождь. Кроме того, 21-22 февраля такая погода распространится по всей территории Украины – кроме юга.

Уже в пятницу, 23 февраля, осадки прекращаются. В регионы поступит теплая воздушная масса с юга, но усилится ветер. 23-24 февраля в большинстве областей будет без осадков.

24 февраля ночью ожидается около 0-6 часов по всей территории Украины. Днем – 6-12 тепла, а на востоке и северо-востоке будет – 2-8 тепла.

"На выходных возможно изменение синоптических процессов и очередное поступление атмосферных фронтов с северо-запада. Это может повлечь за собой осадки, особенно в западных и северных областях. Речь идет об осадках смешанной фазы — дождь и мокрый снег. Стремительного колебания температур не прогнозируем, но немного снизится температура на начало следующей недели. Уже +10...+15 не будет. Ночью на севере и востоке в это время возможен небольшой мороз -1...-3 градуса", — рассказала синоптикиня.

Напомним, на днях в Киеве зафиксировали температурный рекорд . Погода за окном соответствует показателям, которые присущи апрелю.

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