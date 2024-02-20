До України йде потепління: синоптикиня назвала дати

В регіонах потепліє, але будуть опади.

Вже від середи, 21 грудня, в Україні стане тепліше. Територію країни накриють повітряні потоки з півдня, що принесуть тепло навіть до північних областях

Про це в інтерв'ю NV розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"Вже 21−22 лютого вночі від +3 градуси. В окремих регіонах температура ще опуститься до -4 морозу, але все одно тенденція в сторону її підвищення. Вдень +2…+8. В четвер, 22 лютого, у західних та частково південних областях вдень навіть до +11 може прогрітися повітря", - розповіла вона.

Протягом 20-21 лютого через територію України проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, які принесуть на захід, Вінницькій та більшості північних областей невеликий локальний мокрий сніг та дощ. Крім того, 21-22 лютого така погода розповсюдиться по всій території України - крім півдня.

Вже в п’ятницю, 23 лютого, опади припиняються. До регіонів надійде тепла повітряна маса із півдня, але посилиться вітер. 23−24 лютого у більшості областей буде без опадів.

24 лютого вночі очікується близько 0-6 по всій території України. Вдень - 6-12 тепла, а на сході і північному сході буде - 2-8 тепла.

"На вихідних можлива зміна синоптичних процесів і чергове надходження атмосферних фронтів з північного заходу. Це може спричинити опади, особливо у західних та північних областях. Йдеться про опади змішаної фази - дощ і мокрий сніг. Стрімкого коливання температур не прогнозуємо, але трохи знизиться температура на початок наступного тижня. Вже +10…+15 не буде. Вночі на півночі і сході у цей час можливий невеликий мороз −1…−3 градуси", - розповіла синоптикиня.

Нагадаємо, днями в Києві зафіксували температурний рекорд. Погода за вікном відповідає показникам, які притаманні квітню.

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