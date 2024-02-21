На Сумщині пролунало 236 вибухів

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 20 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (47 вибухів), мінометів (61 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів). Також відбулася атака FPV-дрона-камікадзе, внаслідок якої контузію отримав мирний житель громади.

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та обстріл з АГС (10 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (39 вибухів). Також здійснено атаки БпЛА «ЛАНЦЕТ» (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 42 міни скинули росіяни на територію громади.

Миколаївська сільська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).

Юнаківська громада: з ворожого літака здійснено скидання 3 авіаційних бомб типу «КАБ-500».

Як повідомлялося, зранку 20 лютого окупанти з авіації та артилерії вдарили по Сумщині. Ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді о 05:00. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в житловому будинку.

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