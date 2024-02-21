Астрологічний прогноз на 21 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: категорично не рекомендується розпочинати нові справи – результат буде, м'яко кажучи, незадовільним. Не можна ухвалювати важливі рішення та спілкуватися з коханими людьми – сварка може призвести до серйозних наслідків.

Символ дня: Магічна чаша.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, аквамарин, синій.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають недовго, ускладнень не залишають, але легковажності виявляти все ж таки не слід — необхідно одразу ж звертатися до лікаря. Операції, що стосуються серцево-судинної системи, потрібно проводити тільки в крайньому разі – якщо є можливість, краще перенести їх на інший день.

Харчування дня: із раціону необхідно виключити м'ясо – особливо смажене, копченість та алкоголь.

Стрижка дня: нинішня місячна доба – не найкращий час для стрижки.

Дачні роботи: можна поливати розсаду.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують магічну силу води – вона сьогодні особливо сильна.

Сни дня: яким би не був сюжет сну, він виявиться віщим і стане дійсністю протягом семи днів.

Табу дня: розбитий – навіть ненароком – посуд буде погано прикметою.

Цитата дня: «Май сміливість мати свою думку. Май мудрість приховувати її» (Алан Рікман).

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