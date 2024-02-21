Астрологический прогноз на 21 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: категорически не рекомендуется начинать новые дела – результат будет, мягко говоря, неудовлетворительным. Нельзя принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям.
Символ дня: магическая чаша.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, аквамарин, голубой.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся недолго, осложнений не оставляют, но легкомыслия проявлять все же не следует – необходимо сразу же обращаться к врачу. Операции, имеющие отношение к сердечно-сосудистой системе, нужно проводить только в самом крайнем случае – если есть возможность, лучше перенести их на другой день.
Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо – особенно жареное, копчености и алкоголь.
Стрижка дня: нынешние лунные сутки – не лучшее время для стрижки.
Дачные работы дня: можно поливать рассаду.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды – она сегодня особенно сильна.
Сны дня: каким бы ни был сюжет сна, он окажется вещим и станет явью в течение семи дней.
Табу дня: разбитая – даже нечаянно – посуда будет плохо приметой.
Цитата дня: "Имей смелость иметь свое мнение. Имей мудрость скрывать его" (Алан Рикман).
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