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Астрологический прогноз на 21 февраля

Астрологический прогноз на 21 февраля

Перламутр - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: категорически не рекомендуется начинать новые дела – результат будет, мягко говоря, неудовлетворительным. Нельзя принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям. 

Символ дня: магическая чаша. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, аквамарин, голубой. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся недолго, осложнений не оставляют, но легкомыслия проявлять все же не следует – необходимо сразу же обращаться к врачу. Операции, имеющие отношение к сердечно-сосудистой системе, нужно проводить только в самом крайнем случае – если есть возможность, лучше перенести их на другой день. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо – особенно жареное, копчености и алкоголь. 

Стрижка дня: нынешние лунные сутки – не лучшее время для стрижки. 

Дачные работы дня: можно поливать рассаду. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды – она сегодня особенно сильна. 

Сны дня: каким бы ни был сюжет сна, он окажется вещим и станет явью в течение семи дней. 

Табу дня: разбитая – даже нечаянно – посуда будет плохо приметой. 

Цитата дня: "Имей смелость иметь свое мнение. Имей мудрость скрывать его" (Алан Рикман). 

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