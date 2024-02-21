Конкурент Трампа считает его катастрофой

Она против того, чтобы выборы проходили в "советском стиле".

Кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Гейли подтвердила свои планы продолжить борьбу за Белый дом против бывшего президента Дональда Трампа всего за пять дней до праймериз в Южной Каролине.

Об этом пишет CNN.

«Некоторые из вас — возможно, некоторые из вас в СМИ — пришли сюда сегодня, чтобы увидеть, не выхожу ли я из гонки. Ну, нет. Далеко от этого», – сказала Гейли во время выступления в Гринвилле.

Гейли пообещала, что не выходит из погони сейчас, сказав, что продолжит соперничать на праймериз после праймериз в Южной Каролине и до вторника 5 марта.

Она продолжает бороться за кандидатуру Трампа на должность Республиканской партии, хотя Дональд Трамп до сих пор выиграл все конкурсы делегатов и имеет большое преимущество над Гейли в ее родном штате, что заставляет многих сомневаться в том, как будет продвигаться предвыборная кампания бывшего губернатора.

Гейли ранее заявляла, что она должна выступить лучше на праймериз в Южной Каролине, чем на праймериз в Нью-Гэмпшире, где она проиграла Трампу на 11 очков, но она больше не говорит, что должна добиться этой цели.

Опросы постоянно показывают, что Гейли отстает от Трампа в Южной Каролине со значительным отрывом. Согласно последнему новому опросу CBS/YouGov, Трамп опережает Гейли среди вероятных избирателей на будущих праймериз Республиканской партии в Южной Каролине, 65% против 30%. Эти результаты перекликаются с предварительным опросом Университета Монмута и Washington Post, который также показал, что Трамп получил поддержку большинства.

Гейли привела свою аргументацию в пользу того, чтобы остаться в гонке, указав на ряд факторов, включая ее мнение о том, что некоторые политики, публично одобряющие Трампа, «частно боятся его».

«Слушайте, я понимаю. В политике стадный менталитет очень силен. Многие политики-республиканцы подчинились этому… Конечно, многие те же политики, которые сейчас публично одобряют Трампа, частно боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет оставаться для нашей партии. Они просто боятся сказать это вслух», – сказала Гейли.

Гейли заявила, что ее «собственное политическое будущее не вызывает беспокойства», и сказала, что она планирует продолжать соревнования за «нечто большее», чем она сама, заявив, что американцы имеют право, чтобы их голоса были услышаны на выборах.

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«Они заслуживают настоящего выбора, а не выборов советского типа, где есть только один кандидат, и он получает 99% голосов. Мы не помазываем королей в этой стране. У нас есть выборы. И Дональд Трамп из всех людей должен знать, что мы не фальсифицируем выборы!», – сказала она.

Гейли также сказала, что у нее есть «несколько серьезных беспокойств» по отношению к Трампу, но у нее «множество серьезных беспокойств» по Байдену. Ее слова отличаются от ее предыдущих комментариев в Нью-Гэмпшире, когда она сказала Дани Беш из CNN, что Трамп и Байден «равно плохи» для американцев.

Напомним, в интервью одному из российских пропагандистов президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет видеть Джо Байдена во главе Белого дома. Экспрезидент США Дональд Трамп сделал неожиданное ответное заявление. Одиозный политик, часто обвиняемый в симпатиях Путину, заявил, что именно он знает, как помочь Украине не проиграть в войне с РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на оказании помощи Украине в виде кредита, поскольку принятие дальнейшей поддержки остается в тупике в Конгрессе.

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