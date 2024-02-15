Трамп проталкивает помощь Украине в виде кредита: что он придумал

Политик сравнил предложенный план с соглашениям, которые он заключал со спортсменами.

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на оказании помощи Украине в виде кредита, поскольку принятие дальнейшей поддержки остается в тупике в Конгрессе.

Об этом Трамп заявил 14 февраля на митинге в Северном Чарльстоне в рамках своей президентской кампании, сообщает Bloomberg.

"Они хотят дать им (Украине – ред.) еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это таким образом. Одолжите им деньги. Если им удастся, они возвращают нам деньги. Если они не смогут этого сделать, они не должны возвращать нам деньги", – высказал предложение экс-президент США.

"Почему вы должны просто отдать это (деньги – ред.) им? Сделайте это в форме кредита", – добавил Трамп.

Он также сравнил предложенный план с соглашениями, которые он заключал со спортсменами: у них был потенциал, но у них не было денег в начале карьеры.

"Я делаю это со спортсменами. Вы знаете, это как с профессиональным игроком в гольф, который, по моему мнению, очень хорош. У них нет денег, но они имеют большой талант", — заявил политик.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий 60 млрд дол. помощи Украине. Теперь документ должен отправиться на голосование в Палату представителей.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не собирается пока ставить на голосование поддержанный Сенатом законопроект с поддержкой для Украины.

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